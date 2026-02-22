अरब सागर में भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, ईरानी क्रू वाली नाव से 5 करोड़ की विदेशी सिगरेट पकड़ी

भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट के पास भारतीय EEZ में एक संदिग्ध विदेशी नाव को रोका। ईरानी क्रू वाली इस नाव से करीब एक लाख विदेशी सिगरेट पैकेट जब्त हुए, जिनकी कीमत 2.5–5 करोड़ रुपये आंकी गई। नाव को पोरबंदर लाकर जांच शुरू कर दी गई है।

International Desk:गुजरात के पोरबंदर तट के पास अरब सागर में एक बड़ी समुद्री कार्रवाई में Indian Coast Guard (ICG) ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर एक संदिग्ध विदेशी नाव को रोककर उस पर छापा मारा। तटरक्षक बल के अनुसार, 21 फरवरी को द्वारका से लगभग 115 नॉटिकल माइल पश्चिम में इस नाव को रोका गया। तलाशी के दौरान नाव की पहचान ‘Al Mukhtar’ के रूप में हुई, जिस पर चार ईरानी नागरिक सवार थे।

नाव की गहन तलाशी लेने पर स्टोरेज होल्ड में छिपाकर रखे गए 200 कार्टन मिले, जिनमें करीब एक लाख विदेशी ब्रांड की सिगरेट के पैकेट थे। जब्त माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2.5 से 5 करोड़ रुपये बताई गई है। नाव और उसके क्रू को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया जा रहा है। संबंधित एजेंसियों के साथ संयुक्त जांच की जाएगी। इस कार्रवाई से कुछ दिन पहले 17 फरवरी को ICG ने Gujarat Anti-Terrorist Squad (ATS) के साथ संयुक्त ऑपरेशन में एक विदेशी मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा था।

उस नाव से 203 पैकेट (प्रत्येक 1 किलो) संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किए गए थे। यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास अंधेरी रात में अंजाम दिया गया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि पश्चिमी तट पर तस्करी और सुरक्षा खतरों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी गई है। ICG और ATS के बीच समन्वय को तटीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।