बांग्लादेश को 30 साल में पहला पुरुष PM मिलाः नए सांसदों ने ली शपथ, तारिक रहमान आज...

बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के बाद बीएनपी के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ले ली। अवामी लीग के बाहर रहने से बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। जल्द ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे और तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी।

International Desk: बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता के दौर का अंत करते हुए 13वीं राष्ट्रीय संसद के नवनिर्वाचित सांसदों ने मंगलवार, 17 फरवरी को शपथ ग्रहण कर ली। राजधानी ढाका स्थित संसद भवन के साउथ प्लाज़ा में आयोजित इस समारोह में मुख्य निर्वाचन आयुक्त AMM Nasir Uddin ने सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन आयोग के अनुसार, आम चुनाव में Bangladesh Nationalist Party के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 297 में से 211 सीटों पर जीत दर्ज की।

 

दक्षिणपंथी Bangladesh Jamaat-e-Islami गठबंधन को 77 सीटें मिलीं, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया था। संविधान के प्रावधानों के तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सांसदों को शपथ दिलाई। सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच हुए इस समारोह में एक हजार से अधिक देशी-विदेशी अतिथि शामिल हुए। बीएनपी अध्यक्ष Tarique Rahman आज औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण परंपरा से हटकर संसद परिसर के साउथ प्लाज़ा में होगा। राष्ट्रपति Mohammed Shahabuddin नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे।

बीएनपी ने संसद भवन में संसदीय दल की बैठक बुलाकर अपने नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी की नीति-निर्धारण समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया कि बहुमत दल के नेता के रूप में तारिक रहमान ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अंतरिम सरकार के प्रमुख Muhammad Yunus की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद कार्यभार संभाला था।

