आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिले CDS जनरल अनिल चौहान, रक्षा सहयोग पर उच्चस्तरीय वार्ता की

International Desk: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान की नेतृत्व वाली भारतीय रक्षा टीम ने आर्मेनिया में उच्च स्तरीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता में विभिन्न सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के तरीके शामिल रहे। बैठक के बाद इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS) मुख्यालय ने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि जनरल चौहान ने आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापक्यान से मुलाकात की। बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

जनरल चौहान ने आर्मेनिया की नेशनल डिफेंस रिसर्च यूनिवर्सिटी (NDRU) में छात्रों और फैकल्टी को संबोधित करते हुए वैश्विक सुरक्षा माहौल, संरचनात्मक परिवर्तन और तकनीक के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने युद्ध की बदलती प्रकृति, सैन्य मामलों में क्रांति और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन (मल्टी-डोमेन युद्ध) पर जोर दिया। उन्होंने साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस और कॉग्निटिव डोमेन जैसे नए युद्धक्षेत्रों के बारे में भी बात की। इसके बाद CDS ने आर्मेनियाई सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड अस्रियन से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। IDS मुख्यालय ने कहा कि इस बातचीत ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और क्षमता विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया।

जनरल चौहान ने यरेवन में वज़्गेन सारग्स्यान मिलिट्री अकादमी में IT लैब और डिस्टेंस लर्निंग सेंटर का उद्घाटन भी किया। भारतीय रक्षा दल रविवार को चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा था। इस दौरे को दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। आर्मेनियाई सशस्त्र बलों ने सोमवार को जनरल चौहान का समारोहिक स्वागत किया, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर और सैन्य बैंड प्रदर्शन शामिल था। इसके बाद जनरल चौहान ने यरेवन के आर्मेनियन जनोसाइड मेमोरियल और म्यूजियम पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां 1.5 मिलियन आर्मेनियाई नागरिकों की स्मृति को श्रद्धांजलि दी गई।