    नोबेल न मिलने ट्रंप का आक्रामक रुख: बोले-अब मैं शांति के बारे में नहीं सोचता, "ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण जरूरी"

नोबेल न मिलने ट्रंप का आक्रामक रुख: बोले-अब मैं शांति के बारे में नहीं सोचता, “ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण जरूरी”

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 01:30 PM

trump ties his stance on greenland to not getting nobel peace prize

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने सख्त रुख को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ते हुए इसे वैश्विक सुरक्षा से जोड़ा है। उनके बयानों और टैरिफ धमकियों से अमेरिका, यूरोप और नॉर्डिक देशों के बीच तनाव गहराता जा रहा है।

Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने आक्रामक रुख को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे को भेजे गए एक संदेश में ट्रंप ने कहा कि अब उन्हें “सिर्फ शांति के बारे में सोचने की बाध्यता महसूस नहीं होती।” यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और उसके करीबी सहयोगियों के बीच ग्रीनलैंड को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि “ग्रीनलैंड पर पूरा और पूर्ण नियंत्रण” वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है। व्हाइट हाउस ने इस संदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि की है।

 

शनिवार को ट्रंप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन में खड़े आठ देशों पर फरवरी से 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। इसके जवाब में यूरोपीय देशों ने कड़ा विरोध जताया। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि यूरोप टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने रुख पर कायम रहेगा।ग्रीनलैंड में भी अमेरिकी धमकियों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है।

 

सप्ताहांत में हजारों लोगों ने रैलियां निकालकर किसी भी तरह के अमेरिकी कब्जे का विरोध किया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने साफ कहा कि उनका देश दबाव में नहीं आएगा।इस बीच ब्रिटेन, नॉर्वे और डेनमार्क के नेताओं ने तनाव कम करने की अपील की है। हालांकि, डेनमार्क के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या फैसला लेंगे, इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। नाटो और यूरोपीय संघ ने इसे सामूहिक सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा बताया है।

