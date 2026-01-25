चीन में सैन्य भूचाल: जिनपिंग की सत्ता को चुनौती, शीर्ष जनरल जांच के घेरे में

चीनी सेना के मुखपत्र पीएलए डेली ने शीर्ष सैन्य अधिकारी झांग यूक्सिया और जनरल लियू जेनली पर सशस्त्र बलों पर कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण नियंत्रण को चुनौती देने का गंभीर आरोप लगाया है। इसे भ्रष्टाचार और राजनीतिक अनुशासन उल्लंघन से जुड़ी जांच का प्रमुख...

Bejing: चीनी सेना के मुखपत्र ‘पीएलए डेली' में रविवार को प्रकाशित संपादकीय में देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी झांग यूक्सिया और वरिष्ठ जनरल लियू जेनली पर सशस्त्र बलों पर कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण नियंत्रण को चुनौती देने का आरोप लगाया है और इसे उनके खिलाफ जांच शुरू किए जाने के कारणों में से एक बताया गया है। लेख में कहा गया है कि यूक्सिया और जेनली ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक समस्याओं को गंभीर रूप से बढ़ावा दिया है, जो सशस्त्र बलों पर कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण नियंत्रण को खतरे में डालती हैं और पार्टी के शासन की नींव को कमजोर करती हैं।

इसमें कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के अनुशासन और कानूनों के गंभीर उल्लंघन के आरोप में जांच शुरू की गई है। लेख के मुताबिक, सशस्त्र बलों पर पार्टी के पूर्ण नियंत्रण को चुनौती देने के आरोप को “बहुत गंभीर” माना जा रहा है, क्योंकि चीनी सेना सीपीसी के नेतृत्व में काम करती है, जिसे सशस्त्र बलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल है। शी जिनपिंग साल 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इस बात पर जोर देते आए हैं कि चीनी सेना का पार्टी नेतृत्व के अधीन काम करना अनिवार्य है। चिनफिंग सीपीसी के साथ ही चीनी सेना के भी प्रमुख हैं। वह शीर्ष सैन्य अधिकारियों को लगातार याद दिलाते आए हैं कि बंदूक पार्टी के हाथ में है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि पार्टी के प्रति वफादारी पर जोर देने का मतलब चिनफिंग के पूर्ण नियंत्रण का समर्थन करना भी है, क्योंकि उन्हें पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यूक्सिया (75) के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि जिनपिंग को लग सकता है कि शीर्ष जनरल उनके नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं। अन्य जनरल के विपरीत, यूक्सिया शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के प्रथम श्रेणी के उपाध्यक्ष हैं, जो जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी सेना की समग्र उच्च कमान है। सीएमसी में यूक्सिया का कद उन्हें चीनी सेना में सर्वोच्च रैंक का वर्दीधारी अधिकारी बनाता है। खबरों के मुताबिक, चूंकि यूक्सिया को सोमवार को सैन्य भ्रष्टाचार जांचकर्ताओं ने हिरासत में लिया था, इसलिए अंततः उनकी नियति भी उन दो रक्षा मंत्रियों और आठ अन्य जनरल जैसी होने की आशंका है, जिन्हें 2023 से लेकर अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। यूक्सिया पर भ्रष्टाचार में शामिल होने, अपने करीबी सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को नियंत्रण में रखने में विफल रहने तथा पार्टी नेतृत्व को समस्याओं के बारे में सूचित न करने का आरोप लगाया गया है।