US-ईरान तनाव चरम पर: प्रमुख यूरोपीय एयरलाइनों ने रोकीं मिडिल ईस्ट की उड़ानें

Edited By Tanuja,Updated: 24 Jan, 2026 01:16 PM
Major European airlines including KLM, Lufthansa, and Air France have suspended flights to key Middle East
International Desk: अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा है। यूरोप की प्रमुख एयरलाइनों केएलएम (KLM), लुफ्थांसा (Lufthansa) और एयर फ्रांस (Air France) ने मिडिल ईस्ट के कई महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। इन गंतव्यों में दुबई, रियाद, दम्माम और तेल अवीव जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। एयरलाइनों ने यह कदम क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और यात्रियों व क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
जानकारी के मुताबिक, फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक तैनाती बढ़ने और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के माहौल ने एयरलाइनों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। एयरलाइनों का कहना है कि वे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्थिति सामान्य होने पर ही सेवाएं बहाल की जाएंगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका–ईरान टकराव और गहराता है, तो मिडिल ईस्ट के हवाई मार्गों पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और वैश्विक एविएशन सेक्टर को भारी नुकसान होने की आशंका है।