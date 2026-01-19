Main Menu

पाकिस्तान में शख्स ने की पूरे परिवार की हत्या, पत्नी और 2 माह की बेटी सहित 7 सदस्यों की ली जान

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 03:02 PM

man kills wife daughter among 7 family members in pakistan

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, दो महीने की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

International Desk: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो महीने की बेटी सहित सात लोगों की घर में गोली मारकर हत्या कर दी। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने गोलीबारी की घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान फारूक उर्फ फारोकय के रूप में हुई है।

 

आरोप है कि घरेलू विवाद के बाद उसने घर में मौजूद रिश्तेदारों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में आरोपी के दो भाई और उनकी पत्नियां, साथ ही उसकी अपनी पत्नी और उसकी दो महीने की बेटी शामिल हैं। इस घटना का कारण घरेलू कलह को बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटा लिए हैं और घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। 

