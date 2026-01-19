पाकिस्तान में शख्स ने की पूरे परिवार की हत्या, पत्नी और 2 माह की बेटी सहित 7 सदस्यों की ली जान

Edited By Tanuja,Updated: 19 Jan, 2026 03:02 PM
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, दो महीने की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
International Desk: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो महीने की बेटी सहित सात लोगों की घर में गोली मारकर हत्या कर दी। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने गोलीबारी की घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान फारूक उर्फ फारोकय के रूप में हुई है।
आरोप है कि घरेलू विवाद के बाद उसने घर में मौजूद रिश्तेदारों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में आरोपी के दो भाई और उनकी पत्नियां, साथ ही उसकी अपनी पत्नी और उसकी दो महीने की बेटी शामिल हैं। इस घटना का कारण घरेलू कलह को बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटा लिए हैं और घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।