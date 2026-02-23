Main Menu

NASA के आर्टेमिस मिशन को झटका: नई गड़बड़ी के बाद चंद्र रॉकेट फिर लौटा, अप्रैल तक टली उड़ान

23 Feb, 2026 11:42 AM

nasa returning moon rocket to hangar delaying astronaut mission

नासा ने अपने विशाल चंद्र रॉकेट को तकनीकी खराबी के कारण फिर से केनेडी स्पेस सेंटर के व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में लौटाने का फैसला किया है। हाइड्रोजन रिसाव और हीलियम प्रणाली में बाधा के चलते उड़ान कम से कम अप्रैल तक टल गई। आर्टेमिस-2 मिशन में चार...

International Desk:  नासा अपने विशाल चंद्र रॉकेट को अंतरिक्ष यात्रियों के सवार होने से पहले और मरम्मत के लिए इस सप्ताह फिर से हैंगर में वापस लाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, कम से कम अप्रैल तक उड़ान स्थगित रहेगी। मौसम अनुकूल रहने पर मंगलवार को केनेडी स्पेस सेंटर के परिसर में रॉकेट को वापस ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। नासा ने बृहस्पतिवार को खतरनाक हाइड्रोजन ईंधन रिसाव को बंद करने के लिए दोबारा जांच की थी। इसी दौरान रॉकेट की हीलियम प्रणाली में खराबी आ गई, जिससे आधी सदी से अधिक समय बाद अंतरिक्ष यात्रियों की पहली चंद्र यात्रा और टल गई।

 

इंजीनियरों ने हाइड्रोजन रिसाव पर काबू पा लिया था और प्रक्षेपण के लिए छह मार्च की तिथि तय की। प्रक्षेपण में एक माह का विलंब पहले ही हो चुका है। अचानक हीलियम प्रणाली में बाधा उत्पन्न हो गई जिससे रॉकेट के ऊपरी चरण तक हीलियम का प्रवाह बाधित हुआ। इंजनों को शुद्ध करने और ईंधन टैंकों में दबाव बनाए रखने के लिए हीलियम आवश्यक होती है। नासा ने एक बयान में कहा, "समस्या के कारण का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए रॉकेट को केनेडी के 'व्हीकल असेंबली बिल्डिंग' में वापस ले जाना आवश्यक है।"

 

एजेंसी ने कहा कि अप्रैल में प्रक्षेपण के प्रयास के लिए तैयारियां की जा रही हैं, हालांकि यह मरम्मत की प्रगति पर निर्भर करेगा। आर्टेमिस द्वितीय मिशन के लिए चुने गए तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री फिलहाल ह्यूस्टन में हैं और अंतरिक्षयात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। वे 1968 से 1972 के बीच 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक भेजने वाले नासा के अपोलो कार्यक्रम के बाद चंद्रमा की ओर उड़ान भरने वाले पहले मानव होंगे।  

