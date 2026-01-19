Main Menu

नेपाल में चुनाव से पहले भारी उथल-पुथल, खेल मंत्री बबलू गुप्ता ने दिया इस्तीफा

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 02:39 PM

nepal minister for youth and sports bablu gupta has resigned

नेपाल के युवा एवं खेल मंत्री बबलू गुप्ता ने पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता गुप्ता अब धनुषा जिले से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और पूरी तरह चुनावी मैदान पर...

International Desk: नेपाल के युवा एवं खेल मंत्री बबलू गुप्ता ने आगामी पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव में भाग लेने के लिए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गुप्ता इन दिनों धनुषा जिले के जनकपुर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आरएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा, “मैं चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के उद्देश्य से सिराहा पहुंच गया हूं। मैंने अपना इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को भेज दिया है और फोन पर भी इसकी जानकारी दे दी है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वह पूरी तरह चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

 

बबलू गुप्ता को 26 अक्टूबर को युवा एवं खेल मंत्री नियुक्त किया गया था। वह ‘जेन जेड’ युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए थे। ‘जेन जेड’ से आशय 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं से है। गौरतलब है कि सितंबर 2025 में ‘जेन जेड’ आंदोलन के दौरान काठमांडू और अन्य क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। इन हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

