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ट्रंप का दावाः ईरान में गिरे अमेरिकी जेट का लापता पायलट सुरक्षित बचाया, जल्दी ठीक हो जाएगा

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 11:10 AM

one crew member from us fighter jet downed in iran has been rescued us media

Donald Trump ने बताया कि Iran में गिराए गए अमेरिकी F-15E विमान का लापता पायलट सुरक्षित बचा लिया गया है। यह घटना बढ़ते US-ईरान संघर्ष के बीच हुई, जिससे क्षेत्र में सैन्य तनाव और अधिक गहरा गया

Washington: अमेरिका और ईरान (Iran) के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। Donald Trump ने जानकारी दी है कि ईरान में गिराए गए अमेरिकी लड़ाकू विमान का लापता पायलट सुरक्षित बचा लिया गया है। यह पायलट उस समय लापता हो गया था, जब ईरान ने अमेरिकी F-15E Strike Eagle विमान को मार गिराया था। इस विमान में दो सदस्य सवार थे, जिनमें से एक को पहले ही बचा लिया गया था, जबकि दूसरा कई दिनों से लापता था।

 

ट्रंप के अनुसार, पायलट घायल जरूर है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है और वह जल्द ठीक हो जाएगा। बताया गया कि वह ईरान के पहाड़ी इलाकों में छिपा हुआ था, जहां से उसे खोजकर निकाला गया। अमेरिका ने इस बचाव अभियान के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया, जिसमें दर्जनों विमान शामिल थे। सेना लगातार 24 घंटे पायलट की लोकेशन पर नजर रख रही थी और सही समय पर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया।

 

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यह घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि यह फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमान ईरान के भीतर गिराया गया। इससे पहले A-10 Thunderbolt II को भी गिराए जाने की खबर सामने आई थी। इस बीच, ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर, यह घटना दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील हैं और दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है।
 
 

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