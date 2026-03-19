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पाकिस्तान में बारिश और आंधी-तूफान से तबाही; कराची में 19 की मौत, मौसम विभाग का अलर्ट

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 11:49 AM

pakistan karachi hit by deadly rainstorms leaving 19 dead

पाकिस्तान के Karachi में तेज बारिश और आंधी-तूफान ने तबाही मचा दी। कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। कई मकान ढह गए, पेड़ और साइनबोर्ड गिरे। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

Karachi: पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश और आंधी-तूफान से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। बुधवार रात भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने के कारण मकानों की छतें तथा दीवारें ढह गईं, जगह-जगह पेड़ और साइनबोर्ड गिर गए। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को और अधिक बारिश होने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कोरांगी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संगहार मलिक ने बताया कि दूरभाष केंद्र की छत और दीवार ढह जाने से 12 लोगों की मौत हो गई। यह लोग वहां चाय पी रहे थे।

 

उन्होंने कहा, ''तेज हवाओं, आंधी-तूफान और बारिश के कारण सईदबाद क्षेत्र के मोचको गोठ में एक इमारत ढह गई।'' एसएसपी ने कहा कि बचाव दल अब भी मलबा हटा रहा हैं तथा मलबे के नीचे और भी लोग हो सकते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक असद रजा ने बृहस्पतिवार सुबह मीडिया को बताया कि कोरांगी में और लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, जहां एक घर की छत गिर जाने से वहां रहने वाले दंपति की मौत हो गई जबकि मलिर में दो लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए।

 

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उन्होंने बताया कि लांधी क्षेत्र की मजीद कॉलोनी से भी लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, जबकि क्लिफ्टन क्षेत्र में एक गिरे हुए पेड़ के नीचे से एक महिला का शव बरामद किया गया है। कराची के महापौर मुर्तजा वहाब ने बृहस्पतिवार को लोगों को घर पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। 'जियो' टीवी की खबर के अनुसार, भारी बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। मौसम विभाग ने सिंध के अन्य हिस्सों में भी अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है।  

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