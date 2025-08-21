5 घंटे की मुलाकात या महंगा सौदा! ट्रंप ने पुतिन के US ठहराव के लिए की सीक्रेट डील, मीडिया में छिड़ गया विवाद

Edited By Tanuja,Updated: 21 Aug, 2025 03:40 PM
Washington: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका में किया गया 5 घंटे का स्टॉपओवर अब सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस छोटी-सी मुलाकात का खर्च 2.2 करोड़ रुपये (लगभग 2.6 लाख डॉलर) तक पहुंच गया। खास बात यह है कि यह रकम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक निजी व्यवस्था के तहत दी गई बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, पुतिन ने अमेरिका की यात्रा के दौरान अलास्का के एक एयरबेस पर 5 घंटे का स्टॉपओवर किया। इस दौरान उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। सूत्रों के मुताबिक, यह मीटिंग न तो व्हाइट हाउस की आधिकारिक योजना का हिस्सा थी और न ही अमेरिकी विदेश विभाग की किसी औपचारिक पहल के तहत हुई।
ट्रंप की शर्त और ‘नकद डील’
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप ने इस स्टॉपओवर मीटिंग के लिए एक तरह का ‘पर्सनल डील चार्ज’ वसूला। अनुमान है कि रूस की ओर से करीब 2.2 करोड़ रुपये नकद भुगतान किया गया। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह खबर अब अमेरिकी और रूसी मीडिया में बड़े विवाद का कारण बन गई है। अमेरिकी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग निजी थी, तो इतने बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन सवाल खड़े करता है। वॉशिंगटन में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की ‘पेड मीटिंग’ से अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख प्रभावित हो सकती है। रूस में विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या पुतिन ने यह रकम सरकारी खजाने से दी या फिर किसी निजी फंड से?
ट्रंप-पुतिन रिश्तों पर नया विवाद
पहले भी ट्रंप और पुतिन के रिश्ते अमेरिकी राजनीति में विवाद का कारण बने रहे हैं। 2016 के चुनावों से लेकर रूस पर लगे प्रतिबंधों तक, हर बार ट्रंप पर ‘पुतिन के साथ गुप्त सौदेबाजी’ के आरोप लगते रहे हैं। यह नया मामला उन आशंकाओं को और मजबूत करता दिख रहा है। पुतिन का अमेरिका में किया गया यह 5 घंटे का स्टॉपओवर अब राजनयिक हलकों और मीडिया में बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर नकद भुगतान वाली खबर सच साबित होती है, तो यह ट्रंप और पुतिन दोनों के लिए राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है।