आयरलैंड में “अल्लाहु अकबर” चिल्लाते पुलिस पर हमला, वीडियो ने मचाया तूफान

आयरलैंड में एक पुलिस अधिकारी पर धार्मिक नारे लगाते हुए चाकू से हमला करने के मामले ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। 24 वर्षीय आरोपी अब्दुल्ला खान ने हमला, आगजनी और आतंक अपराध स्वीकार किए। घटना का वीडियो वायरल होने से वैचारिक हिंसा पर बहस फिर तेज हो गई।

International Desk: आयरलैंड में एक बार फिर धार्मिक वैचारिक हिंसा का मामला सामने आया है, जिसने कानून-व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 वर्षीय युवक अब्दुल्ला खान ने पुलिस अधिकारी पर चाकू से हमला करने, आगजनी और आतंक से जुड़े अपराधों में अदालत में दोष स्वीकार कर लिया है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, हमले के दौरान आरोपी “अल्लाहु अकबर” के नारे लगा रहा था। इस घटना में आयरिश पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ, हालांकि वह बच गया। घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दुनियाभर में देखा जाने लगा।

🚨🇮🇪 RELIGIOUS VIOLENCE... AGAIN. AGAINST POLICE OFFICER IN IRELAND



This is a stress test for the system.



A 24-year-old named Abdullah Khan pleaded guilty yesterday to assault, arson, and terror offences.



He stabbed an Irish police officer while shouting “Allahu Akbar.”



विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं है। असल असर उस वीडियो का है, जिसने वैचारिक हिंसा की बहस को फिर से तेज कर दिया है। सरकारें अक्सर जिन मुद्दों को नजरअंदाज करती हैं, यह घटना उन्हें सीधे चुनौती देती नजर आ रही है। अदालत में कानूनी प्रक्रिया अब अपने तय रास्ते पर चलेगी, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि जब ऐसी घटनाएं कैमरे में कैद होकर तुरंत वैश्विक मंच पर पहुंच जाती हैं, तो क्या मौजूदा सिस्टम इस दबाव को संभाल पाने में सक्षम है?