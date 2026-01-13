Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | आयरलैंड में “अल्लाहु अकबर” चिल्लाते पुलिस पर हमला, वीडियो ने मचाया तूफान

आयरलैंड में “अल्लाहु अकबर” चिल्लाते पुलिस पर हमला, वीडियो ने मचाया तूफान

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 03:58 PM

religious violence again against a police officer in ireland

आयरलैंड में एक पुलिस अधिकारी पर धार्मिक नारे लगाते हुए चाकू से हमला करने के मामले ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। 24 वर्षीय आरोपी अब्दुल्ला खान ने हमला, आगजनी और आतंक अपराध स्वीकार किए। घटना का वीडियो वायरल होने से वैचारिक हिंसा पर बहस फिर तेज हो गई।

International Desk: आयरलैंड में एक बार फिर धार्मिक वैचारिक हिंसा का मामला सामने आया है, जिसने कानून-व्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 24 वर्षीय युवक अब्दुल्ला खान ने पुलिस अधिकारी पर चाकू से हमला करने, आगजनी और आतंक से जुड़े अपराधों में अदालत में दोष स्वीकार कर लिया है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, हमले के दौरान आरोपी “अल्लाहु अकबर” के नारे लगा रहा था। इस घटना में आयरिश पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ, हालांकि वह बच गया। घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दुनियाभर में देखा जाने लगा।

 

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं है। असल असर उस वीडियो का है, जिसने वैचारिक हिंसा की बहस को फिर से तेज कर दिया है। सरकारें अक्सर जिन मुद्दों को नजरअंदाज करती हैं, यह घटना उन्हें सीधे चुनौती देती नजर आ रही है। अदालत में कानूनी प्रक्रिया अब अपने तय रास्ते पर चलेगी, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि जब ऐसी घटनाएं कैमरे में कैद होकर तुरंत वैश्विक मंच पर पहुंच जाती हैं, तो क्या मौजूदा सिस्टम इस दबाव को संभाल पाने में सक्षम है?

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!