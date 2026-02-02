यूक्रेन में रूसी सुसाइड ड्रोन का हमलाः बस में जिंदा जल गए दर्जनों लोग,  हर तरफ बिछ गई लाशें

Edited By Tanuja,Updated: 02 Feb, 2026 01:11 PM
यूक्रेन के पाव्लोहराद जिले में रूस के सुसाइड ड्रोन ने खदान मजदूरों को ले जा रही बस पर हमला किया। बस में आग लग गई। हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे आम नागरिकों पर किया गया हमला बताया।
International Desk: यूक्रेन के पाव्लोहराद जिले में शनिवार को रूस ने एक गंभीर ड्रोन हमला किया। रूसी सुसाइड ड्रोन ने खदानों में काम करने वाले मजदूरों को ले जा रही एक सर्विस बस को निशाना बनाया। हमले के बाद बस में भीषण आग लग गई और वह जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
यह हमला डीटीईके कोल कंपनी के पास हुआ। कंपनी के सीईओ मैक्सिम टिमचेंको ने इसे निहत्थे नागरिकों पर किया गया आतंकवादी हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह डीटीईके कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है और कंपनी के इतिहास का सबसे काला दिन है। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि पाव्लोहराद जिले के टर्निव्का इलाके में एक आम बस को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। जेलेंस्की ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
इस हमले के बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी कि अमेरिका की मध्यस्थता में 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में त्रिपक्षीय बैठक होगी। यूक्रेन ने इस बैठक में सार्थक बातचीत के लिए तैयार रहने की बात कही है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है।