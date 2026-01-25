Main Menu

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को जिंदा जलाया ! भारत ने जताई चिंता, मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 12:25 PM

bangladesh 25 year old hindu youth burnt to death in narsingdi

बांग्लादेश के नरसिंदी में 25 वर्षीय हिंदू युवक चंचल भौमिक की आग में जलकर मौत हो गई। वह मोटर वर्कशॉप में सो रहा था। CCTV फुटेज से साजिश की आशंका जताई गई है। घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

International Desk: बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 25 वर्षीय हिंदू युवक चंचल भौमिक की आग में जलकर मौत हो गई। वह एक मोटर वर्कशॉप (गैरेज) में सो रहा था, तभी देर रात आग लग गई। पुलिस के मुताबिक, आग दुकान के अंदर से ही शुरू हुई, लेकिन CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को घटना से पहले आसपास घूमते हुए देखा गया है, जिससे साजिश की आशंका गहराती जा रही है।नरसिंदी के पुलिस अधीक्षक अब्दुल्ला अल फारूक ने ANI को बताया कि “हम CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं।

 

यह पता लगाया जा रहा है कि आग बिजली की खराबी से लगी या किसी बाहरी कारण से।”उन्होंने बताया कि फायर सर्विस ने शटर तोड़कर युवक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसका शरीर पूरी तरह झुलस चुका था। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से पहले देश का माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, अगस्त 2024 में अंतरिम सरकार बनने के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमलों में तेज़ी आई है। केवल दिसंबर महीने में ही 51 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें हत्या, लूट, आगजनी और मंदिरों पर हमले शामिल हैं।

और ये भी पढ़े

   

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अब तक 2,900 से अधिक अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बांग्लादेश “आतंक के दौर” में चला गया है और अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित हो गया है। लंदन सहित कई देशों में बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है।
  

