पाकिस्तान में शादी के जश्न में आत्मघाती धमाका; 6 की मौत व दर्जनों घायल, 17 साल के हमलावर का सिर बरामद

24 Jan, 2026 05:55 PM

six killed in suicide bombing during wedding celebrations in pakistan s kp

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में शादी समारोह के दौरान हुए आत्मघाती हमले में छह लोगों की मौत और दर्जनभर से ज्यादा घायल हो गए। हमला अमन कमेटी प्रमुख नूर आलम महसूद के घर पर हुआ।

Islamabad: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत में शादी समारोह के दौरान हुए एक आत्मघाती बम हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना डेरा इस्माइल खान जिले में शुक्रवार देर रात हुई। हमला अमन (शांति) कमेटी के प्रमुख नूर आलम महसूद के आवास पर हुआ, जहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था। विस्फोट के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। नूर आलम महसूद खुद भी इस हमले में घायल हुए हैं।

 

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह आत्मघाती हमला प्रतीत हो रहा है। धमाके के बाद हमलावरों द्वारा फायरिंग किए जाने की भी सूचना है। फॉरेंसिक और जांच टीमें कई घंटों तक घटनास्थल पर मौजूद रहीं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले में शामिल करीब 17 वर्षीय आत्मघाती हमलावर का सिर घटनास्थल से बरामद हुआ है, जिसे पहचान और डीएनए जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है। KP के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रांतीय पुलिस प्रमुख से तत्काल रिपोर्ट मांगी और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए।

और ये भी पढ़े

 

उन्होंने कहा कि इस “दुर्भाग्यपूर्ण” घटना के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा। गौरतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जो अफगानिस्तान से सटे हैं, हाल के वर्षों में आतंकी हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। नूर आलम महसूद पर इससे पहले भी 2022 में आत्मघाती हमला हो चुका है, जिसे उनके समर्थकों ने विफल कर दिया था। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के अनुसार, पिछले वर्ष पाकिस्तान में हिंसा में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। कुल 3,187 मौतों में से लगभग 68 प्रतिशत मौतें अकेले KP प्रांत में हुईं, जिससे यह इलाका देश का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन गया।

  

