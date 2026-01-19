ट्रक से टकरा कर स्कूल बस के उड़े परखच्चे, 13 बच्चों की मौके पर मौत

Edited By Tanuja,Updated: 19 Jan, 2026 05:54 PM
दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में स्कूल बच्चों को ले जा रही मिनी बस की ट्रक से टक्कर में कम से कम 13 बच्चों की मौत हो गई। हादसा जोहानिसबर्ग में सुबह हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने घटना पर गहरा दुख जताया है।
International Desk: दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चों को स्कूल ले जा रही एक मिनी बस की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। अधिकारियों के अनुसार, 11 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह दुर्घटना सुबह करीब 7 बजे जोहानिसबर्ग में हुई, जब मिनी बस प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के छात्रों को लेकर जा रही थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मिनी बस चालक अन्य वाहनों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घायलों में बस चालक भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और ट्रक चालक से पूछताछ की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।