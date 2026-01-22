यूक्रेन का रूसी बंदरगाह पर ड्रोन हमला: तेल टैंकों में लगी आग, 3 लोगों की मौत

Edited By Tanuja,Updated: 22 Jan, 2026 01:11 PM
यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के एक प्रमुख बंदरगाह पर तीन लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हुए। हमले से तेल भंडारण टैंकों में भीषण आग लग गई। वहीं, रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव में बिजली, पानी और हीटिंग व्यवस्था बुरी तरह...
International Desk: यूक्रेन द्वारा किए गए एक ड्रोन हमले में रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के एक प्रमुख बंदरगाह पर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। क्रास्नोदार के गवर्नर वेनीआमिन कोंद्रात्येव ने टेलीग्राम पर बताया कि हमला तेम्रयुक जिले के वोल्ना गांव में स्थित बंदरगाह टर्मिनलों पर हुआ। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई, जिसने तेल उत्पादों से भरे चार भंडारण टैंकों को अपनी चपेट में ले लिया। गवर्नर के अनुसार, आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य जारी हैं। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।
तमां बंदरगाह रूस का एक अहम निर्यात केंद्र है, जहां से तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, सल्फर, अमोनिया, यूरिया और खाद्य सामग्री का निर्यात किया जाता है। इससे पहले 20 जनवरी की रात, रूस के अडिगिया गणराज्य के ताक्तामुकायस्की जिले में हुए एक अन्य ड्रोन हमले में कम से कम 11 लोग घायल हो गए थे। क्षेत्र के प्रमुख मुरात कुम्पिलोव ने बताया कि इनमें से नौ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में कोई मौत नहीं हुई। हमले के बाद नोवाया अडिगिया गांव में एक बड़ी आग लग गई, जिससे एक अपार्टमेंट इमारत और पास का पार्किंग क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 15 वाहन पूरी तरह जल गए, जबकि 25 अन्य क्षतिग्रस्त हुए। उधर, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हवाई हमलों के कारण बिजली, पानी और हीटिंग व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि शहर की 5,635 इमारतों में हीटिंग बंद हो गई है। कीव में एक महिला घायल हुई है, जबकि कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। आसपास के क्षेत्र में 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है। यह हमले ऐसे समय में हुए हैं जब कीव में रात का तापमान माइनस 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। यूक्रेन की आपात सेवाओं ने शहर में 91 हीटिंग टेंट लगाए हैं, जहां लोग खुद को गर्म कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज कर सकते हैं।