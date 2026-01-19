Video: हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर में 39 लोगों की मौत; शोक में डूबा पूरा यूरोप, इटली बोला-दुख की घड़ी में स्पेन के साथ

Edited By Tanuja,Updated: 19 Jan, 2026 12:43 PM
दक्षिणी स्पेन के अंडालूसिया में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। हादसे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गहरा शोक जताते हुए स्पेन के साथ एकजुटता व्यक्त की है।
International Desk: दक्षिणी स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में हुए भीषण रेल हादसे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, “अंडालूसिया में हुई इस रेल दुर्घटना की खबर से मैं बेहद दुखी हूं। इस त्रासदी में इटली स्पेन के दुख में उसके साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं मृतकों, घायलों और उनके परिवारों के साथ हैं।”
यह हादसा स्पेन के कॉर्डोबा प्रांत के अदामूज़ इलाके के पास हुआ, जहां मलागा से मैड्रिड जा रही एक हाई-स्पीड इरियो ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरी ट्रेन से टकरा गई। दूसरी ट्रेन मैड्रिड-हुएल्वा रूट पर चल रही एवीई सेवा थी, जिसे स्पेन की सरकारी रेलवे कंपनी रेनफे संचालित करती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि झटका भूकंप जैसा महसूस हुआ।
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखे। यात्रियों ने बताया कि उन्हें खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलना पड़ा, जिससे कई लोग घायल हुए। कुछ डिब्बों में धुआं भर गया था। स्पेन की रेल अवसंरचना एजेंसी एडीआईएफ ने मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच सभी रेल सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। रेड क्रॉस और आपातकालीन सेवाएं राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।