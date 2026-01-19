काबुल के होटल में जोरदार धमाका, कई लोगों की मौत व दर्जनों घायल (Video)

काबुल के शाहर-ए-नौ इलाके में सोमवार को एक होटल के पास जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत और अनेक घायल हुए। तालिबान के गृह मंत्रालय ने हताहतों की पुष्टि की है। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है, क्षेत्र को सील कर दिया गया है।

International Desk: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शाहर-ए-नौ इलाके में एक होटल में सोमवार दोपहर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अनेक अन्य घायल हो गए। यह इलाका आमतौर पर काबुल के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और विदेशी नागरिकों की मौजूदगी रहती है। तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने विस्फोट की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घटना की विस्तृत जांच जारी है और जल्द ही और जानकारी साझा की जाएगी।

#BREAKING: Massive explosion hit a Chinese hotel on Gulfaroshi Street in Kabul’s Shahr-e-Naw area in Afghanistan, causing several casualties. Exact nature of blast is still under investigation as per Kabul Police Chief. Not known if it was a terror attack or Gas Cylinder blast. pic.twitter.com/os1HJxQRcs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 19, 2026

काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा कि विस्फोट गुलफरोशी स्ट्रीट पर एक होटल के पास हुआ। धमाके के बाद इलाके में धुएं के गुबार उठते देखे गए और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने अभी तक विस्फोट के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में आशंका जताई जा रही है कि धमाका होटल के भीतर या आसपास से हुआ हो सकता है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सबूत जुटाने के साथ-साथ चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। शाहर-ए-नौ में हुए इस विस्फोट ने एक बार फिर काबुल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों के साथ-साथ विदेशियों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है।