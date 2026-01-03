Main Menu

UK के ग्रेवसेंड गुरुद्वारा साहिब में हंगामा: 4 लोग गिरफ्तार, प्रबंधक कमेटी ने की घटना की निंदा

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 04:26 AM

uk gravesend gurdwara sahib commotion 4 people arrested

ब्रिटेन के ग्रेव्सेंड (Gravesend) इलाके में स्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे में 1 जनवरी को उस समय हंगामा हो गया, जब आपसी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस सेवा मौके पर...

इंटरनेशनल डेस्क ः ब्रिटेन के ग्रेवसेंड (Gravesend) इलाके में स्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे में 1 जनवरी को उस समय हंगामा हो गया, जब आपसी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस सेवा मौके पर पहुंची।

पुलिस को दोपहर करीब 3:40 बजे कॉल मिली थी। पुलिस के साथ पैरामेडिक्स भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान एक व्यक्ति को मौके पर ही इलाज दिया गया, जिसकी चोटें मामूली बताई गई हैं और किसी को गंभीर नुकसान नहीं हुआ।

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार पुरुषों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग A2 रोड पर लंदन की ओर जाते हुए डार्टफोर्ड (Dartford) के पास पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी गुरुद्वारे में हुए हंगामे से जुड़े मामले में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ।

गुरुद्वारा प्रबंधन की सफाई

श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारे के प्रवक्ता जगदेव सिंह विर्दी ने घटना पर बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला स्थानीय संगत (श्रद्धालुओं) से जुड़ा नहीं था। उन्होंने कहा— “1 जनवरी को ग्रेव्सेंड गुरुद्वारा साहिब में जो घटना हुई, उसका स्थानीय संगत से कोई संबंध नहीं था। यह बाहर से आए कुछ लोगों के बीच व्यक्तिगत विवाद था, जो दुर्भाग्यवश गुरुद्वारे के परिसर के अंदर बढ़ गया।”

उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया और राहत की बात यह है कि कोई गंभीर चोट नहीं आई।

पवित्र स्थल पर विवाद को लेकर नाराजगी

गुरुद्वारा प्रबंधन और स्थानीय सिख समुदाय ने इस घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। जगदेव सिंह विर्दी ने कहा— “हमें बेहद अफसोस है कि निजी विवाद को गुरुद्वारा साहिब जैसे पवित्र स्थल में होने दिया गया। यह स्थान शांति, विनम्रता और सामूहिक सौहार्द के सिद्धांतों पर आधारित है।” उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा एक ऐसा स्थान है जहां परिवार, बुजुर्ग और छोटे बच्चे एक साथ आते हैं, इसलिए इसका हर हाल में सम्मान और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है।

सख्त संदेश: ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं

गुरुद्वारा की प्रबंधन समिति और ग्रेवसेंड का पूरा समुदाय एकजुट होकर इस घटना की कड़ी निंदा करता है। प्रबंधन ने साफ शब्दों में कहा कि— “हम गुरुद्वारा साहिब की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस तरह का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।” फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

