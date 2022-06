साइकिल चलाते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पैडल में फंस गया पैर, गिरे धड़ाम (Video)

न्यूयार्कः साइकिलिंग पर निकले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डेलावेयर में अपने बीच हाउस के पास साइकिल से गिर गए। वह केप हेनलोपेन स्टेट पार्क के पास शनिवार को साइकिल से उतरने की कोशिश के दौरान गिर पड़े। हालांकि, बाइडेन का कहना है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है।79 वर्षीय राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन सुबह साइकिल पर घूमने निकले थे और अपने शुभचिंतकों से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे।

US President Joe Biden fell from the bicycle || pic.twitter.com/HlX26Lfjk8 — Sumit Kumar (@skphotography68) June 18, 2022