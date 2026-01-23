अमेरिका में हैरान करने वाली कार्रवाई: स्कूल से घर जा रहे 5 साल के मासूम को पुलिस ने किया अरेस्ट, तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान

अमेरिका के मिनेसोटा राज्य से सामने आए इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्री-स्कूल से घर लौट रहा सिर्फ़ 5 साल का लियाम कोनेजो रामोस, अपने पिता के साथ उस वक्त फेडरल एजेंटों की हिरासत में ले लिया गया, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है।...

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के मिनेसोटा राज्य से सामने आए इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्री-स्कूल से घर लौट रहा सिर्फ़ 5 साल का लियाम कोनेजो रामोस, अपने पिता के साथ उस वक्त फेडरल एजेंटों की हिरासत में ले लिया गया, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। देखते-देखते पिता-पुत्र को हजारों किलोमीटर दूर टेक्सास के एक डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया।

कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट की अधीक्षक ज़ेना स्टेनविक के अनुसार, इस कार्रवाई में कुल चार नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें लियाम के अलावा दो 17 वर्षीय किशोर और एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। यह जानकारी सामने आते ही स्कूल प्रशासन और स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता फैल गई।

So why did they send a 5 year-old to a detention center in Texas?https://t.co/mwVBHHWyGi — Kim Caudell (@kfcaudell) January 23, 2026

रामोस परिवार की ओर से कील मार्क प्रोकोश ने बताया कि लियाम और उसके पिता अमेरिका में अवैध रूप से नहीं, बल्कि शरणार्थी आवेदक के तौर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत रह रहे थे। ऐसे में बच्चे की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।





इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिनमें भारी हथियारों से लैस संघीय अधिकारी एक छोटे से बच्चे को अपने साथ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। नीली टोपी पहने, कंधे पर स्पाइडर-मैन वाला स्कूल बैग लटकाए लियाम की ये तस्वीरें लोगों को भावुक कर रही हैं और अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम पर तीखी बहस को जन्म दे रही हैं।

मासूम को बनाया गया 'मानवीय चारा'

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार का दिन लियाम के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। जब वह अपने प्री-स्कूल से घर पहुंचा, तो उसने देखा कि नकाबपोश ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) एजेंटों ने उसके पिता को घर के बाहर ही दबोच लिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई; प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि एजेंटों ने जानबूझकर बच्चे को अपने कब्जे में लिया ताकि उसकी मां, जो घर के भीतर थी, ममता के वश में होकर बाहर निकल आए और वे उन्हें भी गिरफ्तार कर सकें।

स्कूल प्रशासन की कोशिशें और अधिकारियों की जिद

कोलंबिया हाइट्स स्कूल बोर्ड की अध्यक्ष मैरी ग्रानलुंड ने मीडिया को बताया कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। लियाम के पिता ने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उन्हें घर के अंदर ही रहने का इशारा किया। इस बीच, वहां मौजूद स्कूल के स्टाफ, परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने एजेंटों के आगे हाथ-पैर जोड़े कि वे बच्चे को उन्हें सौंप दें ताकि उसे इस खौफनाक माहौल से दूर रखा जा सके। लेकिन अधिकारियों ने पत्थर दिल रुख अपनाते हुए मासूम को किसी को भी सौंपने से साफ मना कर दिया।

शिक्षा विभाग का आक्रोश: क्या 5 साल का बच्चा अपराधी है?

स्कूल डिस्ट्रिक्ट की अधीक्षक ज़ेना स्टेनविक ने इस पूरी कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सीधे तौर पर फेडरल एजेंटों की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि:

-एक नन्हे बच्चे को अपनी मां को बाहर निकालने के लिए 'चारे' की तरह इस्तेमाल करना अनैतिक है।

-उन्होंने प्रशासन से पूछा कि आखिर 5 साल के बच्चे को हिरासत में लेने का क्या तर्क है?



-स्टेनविक ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि स्पाइडर-मैन का बैग टांगने वाला यह छोटा सा बच्चा समाज के लिए कोई हिंसक खतरा या अपराधी है।

घटना का वर्तमान स्टेटस

फिलहाल लियाम और उसके पिता को टेक्सास के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। यह मामला अब केवल एक कानूनी आप्रवासन मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसे मानवाधिकारों और बच्चों के संरक्षण के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है।