जेडी वेंस ने ट्रंप एक्शन का किया बचावः कहा-वेनेजुएला पर कार्रवाई अवैध नहीं, मादुरो को चेतावनी हल्के में लेना पड़ा भारी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वेनेजुएला ऑपरेशन को कानूनी ठहराते हुए कहा कि निकोलस मादुरो कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं, बल्कि अमेरिका में आरोपित ‘नार्को-आतंकी’ हैं। वेंस के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को कई मौके दिए, लेकिन चेतावनियों की अनदेखी...
International Desk: जेडी वेंस ने ट्रंप एक्शन का किया बचावः कहा-वेनेजुएला पर कार्रवाई अवैध नहीं, मादुरो को हमारी चेतावनी हल्के लेना पड़ा भारी
वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ की गई अमेरिकी कार्रवाई को लेकर उठ रहे अंतरराष्ट्रीय सवालों पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तीखा जवाब दिया है। वेंस ने साफ कहा कि मादुरो किसी भी सूरत में वैध राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में कई मामलों में आरोपित एक “नार्को-आतंकी” हैं, जिनके खिलाफ अमेरिकी अदालतों में गिरफ्तारी वारंट जारी हैं।
उपराष्ट्रपति वेंस के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को कई बार चेतावनी दी थी और “ऑफ-रैम्प” यानी सुधार का मौका दिया गया था। इन चेतावनियों में ड्रग तस्करी रोकने और अमेरिका से कथित रूप से चुराए गए तेल को लौटाने की मांग शामिल थी। लेकिन मादुरो ने इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वेंस ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “आप कराकस के किसी महल में रहकर अमेरिका में ड्रग तस्करी के अपराधों से बच नहीं सकते।” उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रंप प्रशासन पूरे समय इस बात को लेकर स्पष्ट था कि अगर अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुईं, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले स्पेशल ऑपरेशंस बलों की भी खुलकर सराहना की। उनके मुताबिक, मादुरो अब यह समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। इस बयान से साफ है कि अमेरिका अपनी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के बजाय एक आपराधिक गिरफ्तारी के रूप में पेश कर रहा है, जबकि इस पर वैश्विक बहस अभी भी जारी है।