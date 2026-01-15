Main Menu

10 Gram Gold Price 2030: 10 ग्राम सोना 2030 में इतने लाख का? ज्योतिषी का चौंकाने वाला दावा

Updated: 15 Jan, 2026 01:11 PM

सोने ने पिछले साल निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था और इस साल भी इसकी कीमतों में मजबूती देखी जा रही है। वर्तमान में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,43,330 रुपए पर कारोबार कर रहा है। हालांकि हाल के सत्र में इसमें करीब 800 रुपए की गिरावट आई है। वहीं, चांदी ने ऐतिहासिक ऊंचाई छूते हुए 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर हासिल किया।

नेशनल डेस्क:  सोने ने पिछले साल निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था और इस साल भी इसकी कीमतों में मजबूती देखी जा रही है। वर्तमान में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,43,330 रुपए पर कारोबार कर रहा है। हालांकि हाल के सत्र में इसमें करीब 800 रुपए की गिरावट आई है। वहीं, चांदी ने ऐतिहासिक ऊंचाई छूते हुए 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर हासिल किया, जो पिछले सत्र से लगभग 5 हजार रुपए ज्यादा है।

हाल ही में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, डॉ. वाई राखी ने भविष्यवाणी की है कि सोने की कीमतें आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ सकती हैं। उनका कहना है कि 2030 तक सोना 10 ग्राम के हिसाब से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। डॉ. राखी ने यह भी बताया कि सोना महंगा होने के बावजूद बाजार में मजबूती बरकरार रहेगी।

गोल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स भी फिलहाल सोने के लिए बुलिश हैं। उनका मानना है कि वैश्विक और घरेलू कारण सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ईरान-अमेरिका संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी टैरिफ, ये सभी कारक सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता और तेजी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, ज्योतिषी द्वारा जताई गई रफ्तार बाजार विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं ज्यादा तेज़ है।

स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का परिदृश्य
डॉ. राखी ने शेयर बाजार को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि आने वाले समय में भारतीय और अमेरिकी शेयर मार्केट में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं, क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण समय ला सकती है। कुछ नए नियमों और वाद-विवाद के कारण क्रिप्टो मार्केट में परेशानी आ सकती है। इसके विपरीत, भारतीय रुपए की स्थिति मजबूत होने की संभावना है और डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत में सुधार देखने को मिल सकता है।

