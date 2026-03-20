Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : दैनिक राशिफल में जानें 12 राशियों का आज का भविष्यफल

Daily horoscope : दैनिक राशिफल में जानें 12 राशियों का आज का भविष्यफल

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 08:08 AM

rashifal in hindi

मेष : सितारा चूंकि नुकसान वाला है, इसलिए न तो लिखत-पढ़त के किसी काम को जल्दबाजी में

मेष : सितारा चूंकि नुकसान वाला है, इसलिए न तो लिखत-पढ़त के किसी काम को जल्दबाजी में निपटाएं और न ही दूसरों पर ज्यादा भरोसा करें।

वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, टूरिंग लाभ देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: राजकीय कामों के लिए भागदौड़ करने पर कोई पॉजिटिव नतीजा बरामद होने की आशा, शत्रु भी आपक समक्ष ठहर न सकेंगे।

कर्क: यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कुछ आगे बढ़ सकती है, इरादों में मजबूती, तेज प्रभाव बना रहेगा।

सिंह : खान-पान संभल-संभाल कर करना जरूरी होगा, क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद भी पेट कुछ बिगड़ा सा रहेगा।

कन्या : अर्थ तथा कारोबारी दशा बेहतर, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी।

आज का राशिफल 20 मार्च, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (20th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 20 मार्च- तुझे न देखूं तो चैन मुझे आता नहीं

Aaj Ka Good Luck (20th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: अशांत, परेशान तथा डिस्टर्ब मन के कारण किसी भी नए यत्न को हाथ में लेने के लिए मन राजी न होगा।

वृश्चिक: किसी धार्मिक प्रोग्राम को हाथ में लेने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

धनु : कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, अफसर मेहरबान रहेंगे।

मकर: मजबूत सितारा आपको हिम्मती उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।

कुंभ: टीचिंग, कोचिंग, पुस्तक प्रकाशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

मीन : व्यापारिक कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा मुश्किल हटेगी।

Aries Horoscope 20 march 2026: करियर और धन लाभ के हैं कुछ खास संकेत, जानें क्या कहते हैं सितारे

Taurus Horoscope 20 march 2026: आर्थिक स्थिति में सुधार या नुकसान? पढ़ें आज का पूरा राशिफल

Gemini Horoscope 20 march 2026: मिथुन राशि वालों को नौकरी-व्यापार में सफलता मिलेगी या चुनौती, जानें भविष्यफल

Cancer Horoscope 20 march 2026: परिवार और स्वास्थ्य को लेकर कर्क राशि के लिए क्या हैं आज के संकेत

Leo Horoscope 20 march 2026: सिंह राशि वालों को करियर में मिलेगा बड़ा मौका या सतर्क रहने की जरूरत

Virgo Horoscope 20 march 2026: कन्या राशि वालों के धन, नौकरी और रिश्तों पर क्या असर डालेंगे ग्रह

Libra Horoscope 20 march 2026: तुला राशि वालों के प्रेम जीवन और करियर में क्या होगा खास, जानें भविष्यफल

Scorpio Horoscope 20 march 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा या चुनौतियों भरा? पढ़ें राशिफल

Sagittarius Horoscope 20 march 2026: धनु राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ या मेहनत करनी होगी ज्यादा

Capricorn Horoscope 20 march 2026: मकर राशि के लिए नौकरी और बिजनेस में क्या हैं आज के योग, जानें विस्तार से

Aquarius Horoscope 20 march 2026 : कुंभ राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर या संभल कर चलने की जरूरत

Pisces Horoscope 20 march 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कितना शुभ रहेगा, जानें राशिफल

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!