Daily horoscope : दैनिक राशिफल में जानें 12 राशियों का आज का भविष्यफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Mar, 2026 08:08 AM
मेष : सितारा चूंकि नुकसान वाला है, इसलिए न तो लिखत-पढ़त के किसी काम को जल्दबाजी में
मेष : सितारा चूंकि नुकसान वाला है, इसलिए न तो लिखत-पढ़त के किसी काम को जल्दबाजी में निपटाएं और न ही दूसरों पर ज्यादा भरोसा करें।
वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, टूरिंग लाभ देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मिथुन: राजकीय कामों के लिए भागदौड़ करने पर कोई पॉजिटिव नतीजा बरामद होने की आशा, शत्रु भी आपक समक्ष ठहर न सकेंगे।
कर्क: यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कुछ आगे बढ़ सकती है, इरादों में मजबूती, तेज प्रभाव बना रहेगा।
सिंह : खान-पान संभल-संभाल कर करना जरूरी होगा, क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद भी पेट कुछ बिगड़ा सा रहेगा।
कन्या : अर्थ तथा कारोबारी दशा बेहतर, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी।
तुला: अशांत, परेशान तथा डिस्टर्ब मन के कारण किसी भी नए यत्न को हाथ में लेने के लिए मन राजी न होगा।
वृश्चिक: किसी धार्मिक प्रोग्राम को हाथ में लेने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा।
धनु : कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, अफसर मेहरबान रहेंगे।
मकर: मजबूत सितारा आपको हिम्मती उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।
कुंभ: टीचिंग, कोचिंग, पुस्तक प्रकाशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
मीन : व्यापारिक कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा मुश्किल हटेगी।