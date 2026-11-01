चेतावनी नजरअंदाज करना पड़ा भारी; नेपाल घूमने गए 6 भारतीय पर्यटक लापता, नुमला-बगला दर्रे के पास टूटा संपर्क

नेपाल की शै-फोक्सुंडो झील के ट्रेक पर गए छह भारतीय पर्यटक भारी बर्फबारी के बीच लापता हो गए हैं। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष हैं। नुमला और बगला दर्रे के पास उनसे संपर्क टूटा। नेपाली सेना को तलाश में लगाया गया है और हेलीकॉप्टर से बचाव की तैयारी है।

Kathmandu: नेपाल के दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में ट्रेकिंग के लिए गए छह भारतीय पर्यटकों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। सभी पर्यटक शै-फोक्सुंडो झील की ओर जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, भारी बर्फबारी के कारण उनके रास्ते में फंस जाने की आशंका है। लापता पर्यटकों में दो महिलाएं और चार पुरुष हैं।अधिकारियों के अनुसार, भारतीय पर्यटक डोल्पो बुद्ध ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 और 8 से शै-फोक्सुंडो झील की ओर जा रहे थे। आखिरी बार उनके लापता होने की सूचना शै-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 और 8 के बीच स्थित नुमला दर्रे और बगला दर्रे के आसपास मिली थी। स्थानीय लोगों और मार्गदर्शकों को आशंका है कि हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण पर्यटक रास्ते में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात अर्नब का भी क्षेत्र के मौसम पर असर पड़ा है।

चेतावनी के बावजूद जारी रखा सफर

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, पर्यटकों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ी दर्रों को पार करना मुश्किल होगा। इसके बावजूद उन्होंने ऊंचाई वाले क्षेत्र की ओर यात्रा जारी रखी। आशंका है कि लौटते समय वे बर्फ में फंस गए। डोल्पा की मुख्य जिला अधिकारी जुनू हमाल ने पुष्टि की कि पर्यटक धो से फोक्सुंडो झील की ओर लौटते समय रास्ते में फंस गए। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें खराब मौसम और पहाड़ी रास्तों की कठिनाइयों के बारे में आगाह किया था, लेकिन उन्होंने यात्रा जारी रखी।

तलाश में आ रही मुश्किल

शै-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष धावा समदुक गुरूंग के मुताबिक, वार्ड नंबर 4 और 8 के बीच स्थित पहाड़ी दर्रों में मोबाइल फोन का संपर्क उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पर्यटकों की वास्तविक स्थिति और उनके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है। डोल्पा के पुलिस उपाधीक्षक अनिल राज गिरी ने बताया कि ताजा जानकारी के अनुसार छह भारतीय पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसी से तलाशी और बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

नेपाली सेना भी बचाव अभियान में जुटी

भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण तलाशी अभियान में बाधा आ रही है। पहाड़ों पर जमी मोटी बर्फ और मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता ने बचाव दलों की चुनौती बढ़ा दी है। पर्यटकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद के लिए नेपाली सेना की एक टीम भी तैनात की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार, अपर डोल्पा में कुल 244 पर्यटक पहुंचे हुए हैं। इनमें 149 नेपाली नागरिक, 44 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के नागरिक और 51 अन्य विदेशी पर्यटक शामिल हैं। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए पर्यटकों से जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

फोक्सुंडो झील में बढ़ रहा पर्यटकों का आकर्षण

नेपाल की शै-फोक्सुंडो झील देश की सबसे गहरी झील है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2082/83 के शुरुआती 11 महीनों में 4,882 पर्यटकों ने फोक्सुंडो झील का दौरा किया था। फिलहाल छह भारतीय पर्यटकों की तलाश जारी है। बचाव दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारी बर्फबारी और दुर्गम पहाड़ी रास्ते हैं। सभी की सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन और नेपाली सेना प्रयास कर रहे हैं।