Post Office की इस स्कीम ने मचाया तहलका! अब हर 3 महीने में मिलेंगे हज़ारों रुपये, जल्दी से उठा लें इसका फायदा

Post Office Scheme : अपने जीवन भर की जमा पूंजी को सुरक्षित रखना और उससे नियमित आय (Regular Income) प्राप्त करना हर बुजुर्ग का सपना होता है। डाकघर (Post Office) की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) इस मामले में सबसे भरोसेमंद और ज्यादा मुनाफा देने वाली योजना बनकर उभरी है। फिलहाल यह स्कीम पोस्ट ऑफिस की सभी छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं इस स्कीम की बारीकियां और कैसे यह बुजुर्गों के लिए एक पेंशन की तरह काम करती है।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं

वर्तमान में सरकार इस योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दे रही है। इसमें ब्याज का भुगतान हर तीन महीने (Quarterly) में किया जाता है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को खर्च के लिए हर तीसरे महीने एक निश्चित राशि मिलती रहती है। आप कम से कम ₹1,000 से खाता खोल सकते हैं और अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश कर सकते हैं।

कौन खोल सकता है खाता?

इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की कुछ शर्तें तय की गई हैं:

मैच्योरिटी और समय से पहले निकासी (Rules)

अवधि: यह खाता 5 साल के लिए होता है। इसके बाद आप इसे 3-3 साल के ब्लॉक में आगे बढ़वा सकते हैं।

प्रीमैच्योर क्लोजर (नियम): 1 साल से पहले: कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 1 से 2 साल के बीच: जमा राशि (Principal) से 1.5% की कटौती होगी। 2 से 5 साल के बीच: जमा राशि से 1% की कटौती होगी।



₹25 लाख के निवेश पर कमाई का गणित

अगर आप अपनी रिटायरमेंट राशि में से ₹25 लाख इस स्कीम में 8 साल (5 साल + 3 साल विस्तार) के लिए निवेश करते हैं तो लाभ कुछ इस प्रकार होगा:

विवरण राशि/आंकड़े कुल निवेश (Principal) ₹25,00,000 ब्याज दर (सालाना) 8.2% त्रैमासिक आय (हर 3 महीने में) ₹51,250 सालाना कुल ब्याज ₹2,05,000 8 साल में कुल ब्याज की कमाई ₹16,40,000 मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाली मूल राशि ₹25,00,000

टैक्स बेनिफिट (Tax Benefits)

इस योजना में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। हालांकि ध्यान रहे कि मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है।