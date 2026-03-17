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सरकारी अस्पताल में चूहों का आतंक! ICU में भर्ती 89 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चूहे के काटने से मौत

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 10:55 PM

89 year old elderly woman dies of rat bite in icu

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक सरकारी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती 89-वर्षीय महिला की कथित तौर पर चूहे के काटने से मौत हो गई।

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक सरकारी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती 89-वर्षीय महिला की कथित तौर पर चूहे के काटने से मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुहासिनी माथेकर नामक महिला को 12 मार्च को मीरा भायंदर के पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया।

उनके परिवार के अनुसार, 16 मार्च की सुबह उन्हें पता चला कि एक चूहे ने 80-वर्षीय महिला के दाहिने हाथ में काट लिया था, जिससे गहरा घाव हो गया और काफी खून बह गया। उसी दिन दोपहर बाद उनका निधन हो गया। इस घटना ने अस्पताल में स्वच्छता मानकों को लेकर आक्रोश पैदा कर दिया है। अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की मौत आईसीयू में चूहे के काटने से हुई।

एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा, "परिवार का आरोप है कि आईसीयू जैसे अत्यधिक निगरानी वाले क्षेत्र में चिकित्सा कर्मचारियों की नजर चूहे पर नहीं पड़ी। हमने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है।" इन आरोपों का जवाब देते हुए अस्पताल प्रबंधन ने आसपास चल रहे निर्माण कार्यों को "चूहों के आतंक" का कारण बताया और दावा किया कि चूहों से बचाव के उपाय पहले से ही लागू थे।

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