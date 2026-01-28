Main Menu

Free Food at Airport: एयरपोर्ट पर ₹1000 की कॉफी अब मिलेगी 2 रुपए में! जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

हवाई सफर के दौरान अक्सर एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में खाने के लिए आपको भारी बिल चुकता करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Airport के VIP लॉन्ज में आप 2 रुपए में खाना खा सकते हैं। इसके लिए आपके पर्स में रखा ये कार्ड आपको एयरपोर्ट के VIP Lounge में...

Free Food at Airport: हवाई सफर के दौरान अक्सर एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में खाने के लिए आपको भारी बिल चुकता करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Airport के VIP लॉन्ज में आप 2 रुपए में खाना खा सकते हैं। इसके लिए आपके पर्स में रखा ये कार्ड आपको एयरपोर्ट के VIP Lounge में शाही बुफे और आलीशान सुविधाओं का आनंद मात्र 2 रुपये में दिला सकता है? अक्सर यात्री जानकारी के अभाव में बाहर महंगे रेस्टोरेंट्स पर पैसे खर्च करते हैं, जबकि उनके पास मौजूद डेबिट या क्रेडिट कार्ड में मुफ्त दावत का 'गोल्डन कूपन' छिपा होता है।

कैसे काम करता है '2 रुपये वाला सीक्रेट'?

देश के लगभग सभी बड़े बैंक (SBI, HDFC, ICICI आदि) अपने कार्ड होल्डर्स को 'एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस' की सुविधा देते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाना बेहद आसान है:

  •  स्वाइप और एंट्री: जब आप एयरपोर्ट लॉन्ज के रिसेप्शन पर अपना कार्ड देते हैं, तो कार्ड की वैधता जांचने के लिए उसे स्वाइप किया जाता है।
  • मामूली ट्रांजैक्शन: अगर आपके पास Visa या RuPay कार्ड है, तो मात्र 2 रुपये कटते हैं। वहीं Mastercard के मामले में यह राशि लगभग 25 रुपये होती है।
  • अनलिमिटेड सुविधाएं: एक बार यह मामूली भुगतान करने के बाद आप अंदर के शानदार बुफे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाई-स्पीड वाईफाई और आरामदायक सोफों का लुत्फ उठा सकते हैं।

स्मार्ट मुसाफिरों के लिए जरूरी टिप्स

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अगली बार घर से निकलने से पहले ये काम जरूर करें:

1.      ऐप चेक करें: अपने बैंक की मोबाइल ऐप पर जाकर देखें कि आपके कार्ड पर कितनी 'कॉम्प्लिमेंट्री (मुफ्त) लॉन्ज एक्सेस' उपलब्ध है।

2.      कार्ड टाइप: आमतौर पर प्लेटिनम, सिग्नेचर और प्रीमियम कैटेगरी के कार्ड्स पर यह सुविधा ज्यादा मिलती है।

3.      चेक-इन से पहले: फ्लाइट के समय से थोड़ा पहले एयरपोर्ट पहुंचें ताकि आप सुकून से इन सुविधाओं का आनंद ले सकें।

 

