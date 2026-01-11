मथुरा में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में अचानक लगी आग, जानें उस समय कहां थे संत?

Edited By Mehak, Updated: 11 Jan, 2026 12:56 PM

मथुरा के वृंदावन स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में रविवार सुबह संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन के छटीकरा रोड पर स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में रविवार सुबह अचानक हड़कंप मच गया, जब संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग फ्लैट नंबर 212 में लगी थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।

समय रहते बुझाई गई आग

घटना के समय फ्लैट से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि संत प्रेमानंद महाराज पिछले करीब एक महीने से श्री राधाहित कैलिकुंज में रह रहे हैं, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

कवरेज के दौरान बढ़ा विवाद

आग की घटना के बाद स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब मौके पर मौजूद संत के सेवादारों ने वीडियो बना रहे स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मियों को रोकना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सेवादारों ने कुछ लोगों के मोबाइल फोन भी छीन लिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बहस की।

स्थानीय लोगों में नाराजगी

सेवादारों के इस व्यवहार से स्थानीय ब्रजवासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि वे आपात स्थिति में मदद के लिए पहुंचे थे, लेकिन सेवादारों ने सहयोग करने के बजाय अभद्रता की। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

जांच में जुटा प्रशासन

दमकल विभाग ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने सोसाइटी की बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा से जुड़े उपकरणों की भी जांच शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।