BSNL का देशभक्ति प्लान... ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वाला रिचार्ज प्लान हुआ और सस्ता

नेशनल डेस्क: भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में भारतीय सेना की तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में BSNL ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सेना को सम्मान और ग्राहकों को सौगात देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 336 दिन की वैधता वाला एक खास प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹1499 रखी गई है।



Recharge with the BSNL ₹1499 Plan – Unlimited calls, 24GB data, with 336 days of validity.



On every recharge, BSNL will contribute 5%. -

2.5% discount to Subscriber and 2.5% contribution to Defence Department in honor of Operation Sindoor.



Offer valid till 30th June 2025.… pic.twitter.com/cW4t1eb0Ag — BSNL India (@BSNLCorporate) June 7, 2025