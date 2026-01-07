Smart Meter Discount: स्मार्ट मीटर लगाने वालों की बल्ले-बल्ले! अब नया कनेक्शन लेना हो जाएगा काफी सस्ता, जानें कैसे?

Main Menu

Updated: 07 Jan, 2026 10:09 AM

900 discount on smart meter for new connections

उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन (New Electricity Connection) लेने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर और थ्री-फेज मीटर लगवाने पर 900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता...

New Electricity Connection : उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन (New Electricity Connection) लेने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर और थ्री-फेज मीटर लगवाने पर 900 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इस फैसले से अब नया कनेक्शन लेना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा।

कीमतों में बड़ी कटौती: अब कितने देने होंगे?

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का सीधा लाभ ग्राहकों को देने की तैयारी है।

मीटर का प्रकार पुरानी दर (लगभग) नई दर (सब्सिडी के बाद) कुल बचत
स्मार्ट मीटर ₹2800 ₹1900 ₹900
थ्री-फेज मीटर ₹4100 ₹3200 ₹900

क्या है RDSS योजना और किसे मिलेगा लाभ?

यह राहत केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत दी जा रही है। सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर मुफ्त में बदले जाएंगे। अब यही नियम नए कनेक्शनों पर भी लागू किया जा रहा है। चूंकि इन मीटरों की खरीद पर केंद्र सरकार ₹900 का अनुदान (Subsidy) दे रही है इसलिए उपभोक्ताओं से ली जाने वाली राशि में इसे कम किया जाएगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार इस योजना की समय सीमा को 31 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर अब 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है।

और ये भी पढ़े

बिजली अधिनियम 2003 का हवाला

उपभोक्ता परिषद का कहना है कि 'बिजली अधिनियम 2003' के नियमों के मुताबिक सरकार से मिलने वाली किसी भी सब्सिडी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलना अनिवार्य है। परिषद ने इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा है ताकि 40 मीटर से कम दूरी पर कनेक्शन लेने वाले छोटे उपभोक्ताओं को भी स्लैब सिस्टम के कारण हो रहे नुकसान से बचाया जा सके।

स्मार्ट मीटर के फायदे

  • प्रीपेड सुविधा: मोबाइल की तरह रिचार्ज करें और बिजली इस्तेमाल करें।

  • सटीक बिलिंग: गलत रीडिंग या ज्यादा बिल आने की समस्या खत्म।

  • रीडिंग की झंझट नहीं: विभाग को घर बैठे आपकी बिजली खपत की जानकारी मिल जाएगी।

