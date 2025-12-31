Silver Prices Crash: अचानक इतने किलो सस्ती हो गई चांदी, जानें साल के आखिरी दिन के ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 31 Dec, 2025 12:56 PM

नेशनल डेस्क : सोना और चांदी की कीमतें लगातार निवेशकों को चौंका रही हैं। खासतौर पर चांदी के भाव में इस हफ्ते जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। साल के आखिरी कारोबारी दिन बुधवार 31 दिसंबर को चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। Multi Commodity Exchange (MCX) पर बाजार खुलते ही चांदी का वायदा भाव करीब 18 हजार रुपये प्रति किलो तक टूट गया, जिससे यह कीमती धातु अचानक सस्ती हो गई।

खुलते ही फिसली चांदी की कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के असर से MCX पर भी चांदी दबाव में दिखी। पिछले कारोबारी दिन 2,51,012 रुपये प्रति किलो के मुकाबले चांदी काफी नीचे खुली और शुरुआती कारोबार में करीब 6.9 फीसदी की गिरावट के साथ 2,32,228 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। हालांकि, बाद में कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन खबर लिखे जाने तक चांदी करीब 10,800 रुपये की गिरावट के साथ 2,40,200 रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी।

तीन दिनों में दिखा तेज उतार-चढ़ाव

साल 2025 के आखिरी हफ्ते में सिर्फ तीन कारोबारी दिनों के भीतर चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोमवार को चांदी ने 2.54 लाख रुपये प्रति किलो का नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कुछ ही घंटों में इसमें 21 हजार रुपये से ज्यादा की गिरावट आ गई। मंगलवार को फिर तेज तेजी लौटी और चांदी करीब 17 हजार रुपये महंगी हो गई। वहीं बुधवार को एक बार फिर बाजार पलटा और कीमतें झटके में नीचे आ गईं।

रिकॉर्ड हाई से कितनी गिरी चांदी?

MCX पर चांदी का लाइफ-टाइम हाई 2,54,174 रुपये प्रति किलो रहा है। मौजूदा स्तर पर चांदी अपने रिकॉर्ड भाव से करीब 21,900 रुपये प्रति किलो तक सस्ती चल रही है।

सोने के दाम भी दबाव में

चांदी की तरह सोने की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। MCX पर 5 फरवरी एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना करीब 1,35,756 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। सोना अपने रिकॉर्ड हाई 1,40,655 रुपये प्रति 10 ग्राम से लगभग 4,900 रुपये सस्ता हो चुका है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

सोना-चांदी में लगातार तेज उतार-चढ़ाव के चलते निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले बाजार के रुझान और अपने जोखिम को जरूर समझना चाहिए।



