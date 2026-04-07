Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Air India CEO Resigns: एयर इंडिया के सीईओ ने दिया इस्तीफा, जानें कौन हैं कैंपबेल विल्सन?

Air India CEO Resigns: एयर इंडिया के सीईओ ने दिया इस्तीफा, जानें कौन हैं कैंपबेल विल्सन?

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 09:17 AM

air india ceo resigns campbell wilson air india ceo

Air India के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

नई दिल्ली:  Air India के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

खबरों के मुताबिक, विल्सन फिलहाल नोटिस पीरियड पर हैं। Tata Group की एयरलाइन ने अभी तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। एयरलाइन को भेजे गए इस प्रश्न का तत्काल कोई उत्तर नहीं मिला। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कंपनी को उनका उत्तराधिकारी मिल गया है या नहीं।

बोर्ड पिछले साल से ही विल्सन के स्थान पर नए CEO की तलाश कर रहा था। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद से एयर इंडिया उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है और निजीकरण प्रक्रिया के तहत सरकार से अधिग्रहण के बाद अपेक्षित गति से वित्तीय सुधार करने में सक्षम नहीं रही है, ऐसे में टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश शुरू की थी।

खबरों के अनुसार, पिछले सप्ताह हुई बोर्ड की बैठक में विल्सन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उत्तराधिकारी मिलने तक वे कंपनी में बने रहेंगे। सरकार द्वारा टाटा समूह को एयर इंडिया बेचने के बाद, उन्हें 2022 में पांच साल के अनुबंध पर एयर इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल जुलाई 2027 में समाप्त होना था। एयरलाइन में शामिल होने से पहले, उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कंपनी स्कूट के CEO के रूप में कार्य किया था।

इस बीच, पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से एयर इंडिया नियामकीय जांच के दायरे में है, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। ईंधन की उच्च लागत और नए विमानों की देरी से भी परिचालन प्रभावित हुआ है। एयर इंडिया में नेतृत्व परिवर्तन प्रतिद्वंद्वी इंडिगो द्वारा पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद विलियम वॉल्श को नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। वॉल्श 3 अगस्त से कार्यभार संभालेंगे।

 जानें कौन हैं कैंपबेल विल्सन?

Campbell Wilson ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में Singapore Airlines में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में की थी। शुरुआती दौर में ही उन्होंने अपने काम और समझ से अलग पहचान बना ली, जिसके चलते उन्हें अलग-अलग देशों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कनाडा, हांगकांग और जापान जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी सेवाएं दीं, जिससे उन्हें ग्लोबल एविएशन का गहरा अनुभव मिला।

न्यूजीलैंड के University of Canterbury से मास्टर ऑफ कॉमर्स (फर्स्ट क्लास ऑनर्स) की पढ़ाई करने वाले विल्सन ने बाद में एक नई पहचान तब बनाई जब उन्होंने लो-कॉस्ट एयरलाइन Scoot की कमान संभाली। वह इसके फाउंडिंग सीईओ रहे और 2011 से 2016 तक इसे खड़ा करने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

और ये भी पढ़े

उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए 2020 में उन्हें दोबारा स्कूट का सीईओ बनाया गया। इसके बाद 2022 में उन्होंने Air India की कमान संभाली, जहां वे कंपनी को नई दिशा देने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कैंपबेल विल्सन का करियर इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण शुरुआत से भी वैश्विक स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां हासिल की जा सकती हैं।

इससे पहले Indigo की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने पिछले महीने वॉल्श को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था, जो नियामकीय अनुमोदन के अधीन है, क्योंकि एल्बर्स ने मार्च की शुरुआत में कम लागत वाली एयरलाइन के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि वाल्श का आईएटीए (अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ) में कार्यकाल 31 जुलाई, 2026 को समाप्त हो रहा है और उनके 3 अगस्त, 2026 तक कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!