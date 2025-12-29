Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | New Year Surprise: Air India Express टिकट बुकिंग पर दे रहा है बंपर डिस्काउंट, अभी करवाएं बुकिंग, बाद में नहीं मिलेगा शानदार मौका

New Year Surprise: Air India Express टिकट बुकिंग पर दे रहा है बंपर डिस्काउंट, अभी करवाएं बुकिंग, बाद में नहीं मिलेगा शानदार मौका

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 04:20 PM

air india express is offering bumper discounts on ticket bookings

टाटा समूह की किफायती एयरलाइन, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों के लिए नए साल के तोहफे के रूप में Pay Day Sale की शुरुआत की है। इस सेल के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर बेहद कम कीमतों पर टिकटों की पेशकश की जा रही है। यात्री अपनी...

नेशनल डेस्क: टाटा समूह की किफायती एयरलाइन, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों के लिए नए साल के तोहफे के रूप में Pay Day Sale की शुरुआत की है। इस सेल के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर बेहद कम कीमतों पर टिकटों की पेशकश की जा रही है। यात्री अपनी पसंदीदा डेस्टिनेशन के लिए आकर्षक किराए पर बुकिंग कर सकते हैं, जिससे आमने वाली छुट्टियों का प्लान बनाना काफी सस्ता और आसान हो गया है।

किराया और बुकिंग की समय सीमा

इस सेल में घरेलू उड़ानों के लिए शुरुआती किराया ₹1,950 रखा गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह दर ₹5,590 से शुरू होती है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है और बुकिंग की खिड़की 1 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। यात्रा की अवधि के लिहाज से यह सेल काफी लंबी है। घरेलू यात्रा के लिए 12 जनवरी से 10 अक्टूबर 2026 तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 12 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 तक की टिकटें बुक की जा सकती हैं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

'Xpress Lite' और स्मार्ट बैगेज का विकल्प

एयरलाइन ने उन यात्रियों के लिए विशेष 'लाइट फेयर' (Lite Fares) पेश किए हैं जो बिना चेक-इन सामान के यात्रा करना पसंद करते हैं। घरेलू मार्गों पर लाइट किराया ₹1,850 और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ₹5,355 से शुरू है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए रियायती बैगेज दरें भी दी गई हैं, जहाँ घरेलू उड़ानों में 15 किलो सामान के लिए ₹1,500 और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 20 किलो के लिए ₹2,500 का शुल्क देकर बुकिंग के समय ही सामान जोड़ा जा सकता है।

मेंबर्स के लिए विशेष लाभ और सुविधाएं

Tata NeuPass रिवॉर्ड प्रोग्राम के सदस्यों को एयरलाइन की वेबसाइट और ऐप पर बुकिंग करने पर ₹250 तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। इसके साथ ही एयरलाइन के मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग करने पर कोई Zero Convenience Fee नहीं ली जाएगी। जो यात्री आराम को प्राथमिकता देते हैं, वे 'बिजनेस क्लास' पर 25% की छूट का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें अधिक लेगरूम, मुफ्त 'Gourmair' हॉट मील और Xpress Ahead जैसी प्रायोरिटी सर्विस शामिल हैं।

PunjabKesari

विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष छूट

एयर इंडिया एक्सप्रेस समाज के विभिन्न वर्गों का ध्यान रखते हुए छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सशस्त्र बलों के जवानों और उनके आश्रितों के लिए भी विशेष रियायती किराए की पेशकश कर रही है। इसके साथ ही ग्राहकों को लचीलापन देने के लिए वेबसाइट पर EMI और 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' (BNPL) जैसे आसान पेमेंट विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि यात्री बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी टिकट बुक कर सकें।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!