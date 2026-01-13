पुणे से बेंगलुरु जा रहे बोइंग 737 मैक्स विमान में आई तकनीकी खराबी, यात्रियों को विमान से उतारा गया

पुणे से बेंगलुरु जा रही अकासा एयर की उड़ान के यात्रियों को मंगलवार को आखिरी क्षण में बोइंग 737 मैक्स विमान में तकनीकी समस्या का पता चलने पर लगभग डेढ़ घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद उतार दिया गया। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। एक यात्री के अनुसार,...

नेशनल डेस्क: पुणे से बेंगलुरु जा रही अकासा एयर की उड़ान के यात्रियों को मंगलवार को आखिरी क्षण में बोइंग 737 मैक्स विमान में तकनीकी समस्या का पता चलने पर लगभग डेढ़ घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद उतार दिया गया। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। एक यात्री के अनुसार, विमान पुणे से सुबह 8:50 बजे उड़ान भरने वाला था और विमान में सवार होने की प्रक्रिया लगभग 8:10 बजे शुरू हुई थी।

यात्री ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, “पुणे से बेंगलुरु जाने वाली अकासा एयर की उड़ान क्यूपी1312 को पुणे हवाई अड्डे पर रोके रखा गया। सभी यात्री विमान में बैठे थे और विमान उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी विमान में कुछ तकनीकी समस्या सामने आई। बाद में सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया।” यात्री ने कहा कि नयी उड़ान का समय अभी घोषित नहीं किया गया है। अकासा एयर के प्रवक्ता से इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।