बंपर धमाका... यहां AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर मिल रहा तगड़ा ऑफर, आधे से भी कम दाम में मिल रही चीजें

Updated: 22 Feb, 2026 11:54 AM

amazon bumper offer massive discounts on ac refrigerators and washing machine

Amazon पर होम एप्लायंसेज़ की बड़ी सेल चल रही है, जिसमें AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों पर भारी छूट दी जा रही है। कई प्रोडक्ट आधे से भी कम दाम में उपलब्ध हैं। ग्राहकों को बैंक ऑफर, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज डील का लाभ भी मिल रहा है। गर्मियों...

नेशनल डेस्क : देश के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर होम एप्लायंसेज़ की एक बड़ी सेल शुरू हुई है। इस सेल में एयर कंडीशनर (AC), रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और किचन से जुड़े कई अन्य उत्पादों पर भारी छूट दी जा रही है। कंपनी के अनुसार चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ग्राहकों को 65 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

गर्मी का मौसम नजदीक आते ही AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे समय में यह सेल उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जो नया घरेलू उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं या पुराने उत्पाद को अपग्रेड करना चाहते हैं।

AC पर खास ऑफर और कई विकल्प

सेल के दौरान ग्राहकों को अलग-अलग प्रकार के एयर कंडीशनर खरीदने का अवसर मिल रहा है।

  • स्प्लिट AC
  • विंडो AC
  • पोर्टेबल AC

यहां 1 टन, 1.5 टन, 2 टन सहित विभिन्न क्षमता (Ton) के मॉडल उपलब्ध हैं, ताकि ग्राहक अपने कमरे के आकार और जरूरत के अनुसार सही विकल्प चुन सकें। इसके अलावा, कई मॉडलों पर बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और अतिरिक्त कूपन ऑफर भी दिए जा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर पुराने AC के बदले एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे कुल कीमत और कम हो सकती है।

वॉशिंग मशीन पर भी आकर्षक कीमत

सेल में वॉशिंग मशीन की भी अच्छी रेंज मौजूद है। फ्रंट लोड, टॉप लोड और सेमी-ऑटोमैटिक जैसे सभी प्रमुख प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। जानकारी के अनुसार, 30,000 रुपये से कम की कीमत में भी कई ब्रांडेड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लिस्ट की गई हैं। उदाहरण के तौर पर LG के कुछ मॉडल किफायती दाम में उपलब्ध बताए जा रहे हैं। ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और परिवार के आकार के अनुसार मशीन का चुनाव कर सकते हैं।

रेफ्रिजरेटर की बड़ी रेंज

रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में भी छोटे, मीडियम और बड़े साइज के कई विकल्प मौजूद हैं।

  • सिंगल डोर
  • डबल डोर
  • साइड-बाय-साइड

इसके साथ ही 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाले मॉडल भी उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक बिजली की खपत को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुन सकते हैं। बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा स्टोरेज क्षमता वाले फ्रिज और छोटे परिवार के लिए कॉम्पैक्ट मॉडल भी इस सेल में शामिल हैं।

माइक्रोवेव, चिमनी और अन्य किचन प्रोडक्ट

होम एप्लायंसेज़ की इस सेल में केवल AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ही नहीं, बल्कि माइक्रोवेव ओवन, किचन चिमनी और अन्य कई किचन उपकरण भी शामिल हैं। अलग-अलग बजट और फीचर्स के साथ ग्राहकों के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं।

खरीदारी से पहले ध्यान देने योग्य बातें

  1. अपनी जरूरत और कमरे/परिवार के आकार के अनुसार क्षमता (Capacity) चुनें।
  2. एनर्जी रेटिंग जरूर जांचें, ताकि बिजली की बचत हो सके।
  3. बैंक ऑफर, EMI और एक्सचेंज ऑफर की शर्तें ध्यान से पढ़ें।
  4. डिलीवरी और इंस्टॉलेशन चार्ज की जानकारी पहले ही देख लें।

यह सेल उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो गर्मियों से पहले अपने घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदना चाहते हैं। सही तुलना और ऑफर का लाभ उठाकर अच्छी बचत की जा सकती है।


 

