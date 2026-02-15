AC खरीदने का सही मौका? 5-Star AC आधी कीमत में उपलब्ध, यहां देखें सबसे बड़ी डील्स

Edited By Pardeep, Updated: 15 Feb, 2026 03:08 AM

नेशनल डेस्कः अभी देश में गर्मी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन सेल में एयर कंडीशनर (AC) पर जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि तेज गर्मी आने पर AC खरीदेंगे, तो आप बड़ी बचत का मौका खो सकते हैं। इस समय Flipkart की ऑफ-सीजन सेल में 1.5 टन विंडो AC पर 35% से 50% तक की छूट दी जा रही है।

सीजन शुरू होने से पहले खरीदना रहेगा फायदेमंद

मई-जून के महीनों में जिस AC की कीमत 40,000 से 45,000 रुपये तक पहुंच जाती है, वही मॉडल अभी 26,000 से 28,000 रुपये के बीच मिल रहा है।

टेक और बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियां नया स्टॉक लाने से पहले पुराना स्टॉक खत्म करना चाहती हैं, इसलिए इतनी भारी छूट दे रही हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी, कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं।

किन ब्रांड्स पर मिल रही है छूट?

इस सेल में बड़े-बड़े ब्रांड्स ने अपने दाम घटा दिए हैं:

Voltas (1.5 टन विंडो AC)

असली कीमत: ₹42,990

सेल कीमत: ₹27,399

सीधी बचत: करीब ₹15,500

Blue Star

1.5 टन मॉडल पहले ₹39,500 में था

अब सिर्फ ₹26,750 में मिल रहा है

LG (प्रीमियम 5-Star मॉडल)

पहले कीमत: ₹72,990

अब सिर्फ ₹41,490

करीब 41% की छूट

Whirlpool

मॉडल ₹27,409 में उपलब्ध

Carrier

मॉडल ₹28,399 की कीमत पर मिल रहा है

आपके लिए कौन सा AC सही रहेगा?

अगर आपका कमरा 120 से 180 स्क्वायर फीट का है, तो 1.5 टन का विंडो AC सही रहेगा। बिजली बचत के लिए LG का 5-स्टार मॉडल बेहतर है, क्योंकि इससे लंबे समय में बिजली का बिल कम आएगा। अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 रुपये है, तो वोल्टास या वर्लपूल का 3-स्टार मॉडल अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं या अक्सर घर बदलते हैं, तो विंडो AC बेहतर रहेगा। इसका इंस्टॉलेशन और शिफ्टिंग स्प्लिट AC के मुकाबले आसान और सस्ती होती है।

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ ज्यादा डिस्काउंट देखकर फैसला न करें।

अपने कमरे का साइज जरूर जांच लें।

घर का बिजली कनेक्शन कितना लोड संभाल सकता है, यह भी देखें।

वारंटी और ब्रांड की सर्विस क्वालिटी की जानकारी लें।

नहीं तो सस्ती कीमत के चक्कर में बाद में परेशानी हो सकती है। सही जानकारी लेकर खरीदारी करेंगे तो अच्छी बचत भी होगी और गर्मी में राहत भी मिलेगी।