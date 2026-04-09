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रुस ने खेला बड़ा मास्टरस्ट्रोक- Middle East Crisis के बीच भारत को 40% सस्ती LNG का किया ऑफर

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 02:33 PM

amidst the middle east crisis 40 cheaper lng was offered to india

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच रूस ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है। इसने वैश्विक गैस बाजार में हलचल पैदा कर दी है। रुस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों को 40% तक की भारी छूट पर लिक्विफाइड...

नेशनल डेस्क: मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच रूस ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है। इसने वैश्विक गैस बाजार में हलचल पैदा कर दी है। रुस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों को 40% तक की भारी छूट पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) देने की पेशकश की है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब खाड़ी देशों में संघर्ष के कारण गैस की आपूर्ति बाधित हुई है और कीमतें आसमान छू रही हैं

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मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ती कीमतें

बीते कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट के गैस प्लांट्स और रिफाइनरियों पर हुए हमलों ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण रूट पर बढ़ते खतरे के कारण दुनियाभर में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। इसी संकट का फायदा उठाते हुए रूस अब खुद को एक वैकल्पिक और सस्ते ऊर्जा स्रोत के रूप में पेश कर रहा है।

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क्या है रूस की रणनीति और शर्तें?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस यह सस्ती गैस उन प्रोजेक्ट्स से ऑफर कर रहा है जिन पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूसी गैस की मूल पहचान छुपाने के लिए इसे चीन या अन्य मध्यस्थ कंपनियों के जरिए बेचा जा रहा है। कागजों पर इस गैस के स्रोत को ओमान या नाइजीरिया जैसे देशों का दिखाया जा सकता है ताकि खरीदार देशों पर प्रतिबंधों का खतरा कम हो। 40% तक की छूट भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर है।

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भारत के लिए 'धर्मसंकट'

सस्ती गैस का यह ऑफर भारत के लिए जितना आकर्षक है, उतना ही जोखिम भरा भी। भारत अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस के प्रतिबंधित गैस प्रोजेक्ट्स से दूरी बनाए हुए है। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है, तो देश के आयात बिल में भारी कमी आएगी। इस ऑफर को स्वीकार करने पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है और भारत पर भी प्रतिबंधों की तलवार लटक सकती है।

एशियाई बाजार पर नजर

वर्तमान में केवल चीन ही रूस से इस तरह की प्रतिबंधित गैस की खरीदारी कर रहा है। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे अन्य एशियाई देशों के लिए अब रूस का यह 'सस्ता फॉर्मूला' एक बड़ा विकल्प बनता जा रहा है।

 

 

 

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