चिप्स का पैकेट फटते ही 8 साल के बच्चे की आंख निकली बाहर, गई रोशनी, परिवार ने कंपनी पर दर्ज कराई FIR

नेशनल डेस्कः ओडिशा के बलांगीर जिले के टिटलागढ़ थाना क्षेत्र के शगड़घाट गांव में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना हुई। यहां चिप्स का पैकेट फटने से एक 8 साल के मासूम बच्चे की एक आंख पूरी तरह नष्ट हो गई। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि अब वह बच्चा जिंदगी भर उस आंख से देख नहीं पाएगा। इस घटना के बाद गांव में डर, गुस्सा और दुख का माहौल है।

क्या हुआ उस दिन?

गांव के रहने वाले लब हरपाल के 8 साल के बेटे ने शाम को गांव की एक दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा। वह ट्यूशन से लौटकर घर आया और चिप्स खाने लगा। उसी समय उसकी मां भानुमती हरपाल रसोई में खाना बना रही थीं। उन्होंने गैस चूल्हा जलाया और कुछ देर के लिए पानी लाने बाहर चली गईं। इसी दौरान बच्चा चिप्स का पैकेट लेकर गैस चूल्हे के पास चला गया। अचानक उसके हाथ से पैकेट गिर गया और गैस की आग के संपर्क में आते ही पैकेट जोरदार धमाके के साथ फट गया।

आंख बाहर निकल गई

चिप्स का पैकेट सीधे बच्चे के चेहरे पर फटा। धमाका इतना तेज था कि उसकी आंख की पुतली बाहर निकल आई और आंख पूरी तरह नष्ट हो गई। बच्चे की चीखें सुनकर मां दौड़कर रसोई में आईं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ है और उसकी एक आंख बुरी तरह खराब हो चुकी है।

डॉक्टरों ने दी दुखद जानकारी

परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आंख को बहुत गहरी चोट लगी है, अब यह आंख कभी ठीक नहीं हो पाएगी, बच्चा जिंदगी भर उस आंख से अंधा रहेगा। यह सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

मां का दर्द छलका

बच्चे की मां भानुमती हरपाल ने रोते हुए कहा, “मैंने बेटे को बिस्किट लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वह चिप्स ले आया। अगर वह जन्म से अंधा होता तो शायद इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अब इतने सालों बाद उसकी आंख चली गई… यह बहुत बड़ा सदमा है।” उन्होंने सवाल उठाया कि “बाजार में बिकने वाले बच्चों के चिप्स अगर आग से बम की तरह फटते हैं, तो ये कितने खतरनाक हैं। फिर सरकार और कंपनियां इन्हें बेचने क्यों दे रही हैं?”।

कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज

इस घटना से नाराज बच्चे के माता-पिता ने चिप्स बनाने वाली कंपनी के खिलाफ टिटलागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। परिवार ने मांग की है कि जिम्मेदार कंपनी पर कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें न्याय और मुआवजा मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पैकेट वाले खाने पर सवाल

इस हादसे ने पैकेज्ड फूड की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के लोग और सामाजिक संगठन मांग कर रहे हैं कि सरकार चिप्स और अन्य पैकेट वाले खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करे। ऐसे खतरनाक उत्पादों पर सख्त नियम बनाए जाएं। ताकि आगे किसी और बच्चे की जिंदगी इस तरह तबाह न हो।