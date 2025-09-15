एशिया कप 2025: यूएई की जीत से भारत को सुपर-4 का टिकट, ये टीम हुई टूर्नामेंट से बाहर

Edited By Pardeep,Updated: 15 Sep, 2025 10:03 PM
नेशनल डेस्कः अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के सातवें मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ओमान को 42 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ यूएई ने न केवल अपना अंक खाता खोला, बल्कि सुपर-4 की दौड़ में भी खुद को बनाए रखा है।
दूसरी ओर, ओमान की टीम लगातार दूसरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उसके अब तक दो मुकाबले, दोनों में हार, और 0 अंक हैं।
भारत ने किया सुपर-4 में प्रवेश
इस मुकाबले के नतीजे ने एक और बड़ी तस्वीर साफ कर दी — टीम इंडिया अब आधिकारिक रूप से सुपर-4 में पहुंच गई है।
-
भारत ने अपने पहले दो मैचों में पाकिस्तान और ओमान को हराया है।
-
भारत के पास 4 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +4.793 है — जो अब तक टूर्नामेंट में सबसे बेहतर है।
-
अब भारत का अगला मुकाबला 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होना है, लेकिन वह मुकाबला अब औपचारिकता मात्र रह गया है क्योंकि भारत पहले ही अगले चरण में पहुंच चुका है।
17 सितंबर को पाकिस्तान बनाम यूएई — एक तरह से क्वार्टर फाइनल
अब ग्रुप-ए में बचा है एक बड़ा और निर्णायक मुकाबला — पाकिस्तान बनाम यूएई (17 सितंबर)। इस मैच को जीतने वाली टीम ही दूसरी टीम के तौर पर सुपर-4 में भारत के साथ पहुंचेगी। चूंकि पाकिस्तान और यूएई दोनों के 2-2 अंक हैं, इसलिए यह मुकाबला "करो या मरो" जैसा हो गया है।
फॉर्मेट कैसे काम करता है?
-
8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है (4-4 टीमों का)।
-
ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान
-
ग्रुप B: श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांग कांग
-
हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-4 में जाएंगी।
-
सुपर-4 में चारों टीमें एक-दूसरे से खेलेंगी।
-
सुपर-4 की टॉप 2 टीमें फाइनल मुकाबला खेलेंगी।
यूएई की जीत के हीरो
यूएई ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 164 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 122 रनों पर ऑलआउट हो गई। यूएई के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ओमान की कमज़ोर बल्लेबाज़ी को बिखेर दिया। मैन ऑफ द मैच का खिताब यूएई के तेज गेंदबाज अहमद रजा को मिला, जिन्होंने 4 विकेट लिए।
आगे के महत्वपूर्ण मैच:
-
17 सितंबर: पाकिस्तान बनाम यूएई (सुपर-4 के लिए निर्णायक मैच)
-
18 सितंबर: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान (ग्रुप-B से सुपर-4 की रेस)
-
19 सितंबर: भारत बनाम ओमान
-
20 सितंबर से सुपर-4 राउंड की शुरुआत