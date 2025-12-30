Main Menu

दिल्ली के बिजनेसमेन की बेटी है गांधी परिवार की होने वाली बहू Aviva Baig, ससुर रॉबर्ट वाड्रा की भी है इतने करोड़ की संपत्ति

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 02:13 PM

aviva baig rehan vadra gandhi family soas university robert vadra

देश के सबसे रसूखदार सियासी घराने यानी गांधी परिवार के आंगन में जल्द ही खुशियों की शहनाई गूंजने वाली है। कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा अब अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। चर्चा है कि रेहान...

नेशनल डेस्क:  देश के सबसे रसूखदार सियासी घराने यानी गांधी परिवार के आंगन में जल्द ही खुशियों की शहनाई गूंजने वाली है। कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा अब अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। चर्चा है कि रेहान और उनकी लंबे समय की मित्र अवीवा बेग जल्द ही सगाई के अटूट बंधन में बंधने वाले हैं।

आइए जानते हैं इस हाई-प्रोफाइल रिश्ते और गांधी परिवार की होने वाली बहू के बारे में खास बातें:

7 साल का साथ, अब हमसफर बनने की बारी
रेहान वाड्रा और अवीवा बेग का रिश्ता आज का नहीं है। पिछले 7 वर्षों से दोनों एक-दूसरे के साथ हैं। इस प्रेम कहानी को अब दोनों परिवारों ने अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब सगाई और फिर शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

कौन हैं अवीवा बेग? (प्रोफाइल और उपलब्धियां)
गांधी परिवार की होने वाली बहू अवीवा बेग versatility की धनी हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक नामी परिवार से नहीं, बल्कि उनके अपने काम से भी है:

शिक्षा: दिल्ली के Prestigious Modern School  से स्कूली शिक्षा और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता (मीडिया कम्युनिकेशन) में डिग्री।

करियर: वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और सफल उद्यमी हैं।

बिजनेस: अवीवा 'एटेलियर 11' (Atelier 11) नामक कंपनी की सह-संस्थापक हैं, जो नामी ब्रांड्स के लिए विजुअल प्रोडक्शन और स्टूडियो का काम संभालती है।

खिलाड़ी: अवीवा नेशनल लेवल पर फुटबॉल भी खेल चुकी हैं।

पुरानी दोस्ती, अब नया रिश्ता
खास बात यह है कि प्रियंका गांधी और अवीवा की मां नंदिता बेग वर्षों पुराने दोस्त हैं। नंदिता एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं, जिन्होंने कांग्रेस मुख्यालय (इंदिरा भवन) की साज-सज्जा में भी प्रियंका की मदद की थी। अवीवा के पिता इमरान बेग दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं। यानी यह रिश्ता दो पुराने दोस्त परिवारों को अब रिश्तेदारों में बदलने जा रहा है।

कला के शौकीन हैं रेहान वाड्रा
रेहान वाड्रा खुद को राजनीति की चकाचौंध से दूर एक विजुअल और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में स्थापित कर चुके हैं। उन्हें वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का गहरा शौक है और वह 'डार्क परसेप्शन' जैसी अपनी सोलो एग्जीबिशन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोर चुके हैं। रेहान ने अपनी पढ़ाई देहरादून और फिर लंदन की मशहूर SOAS यूनिवर्सिटी से पूरी की है।

रॉबर्ट वाड्रा का साम्राज्य
प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास करीब ₹65.54 करोड़ की संपत्ति है। उनका कारोबार रियल एस्टेट से लेकर हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी एक्सपोर्ट तक फैला हुआ है। उनकी मुख्य कंपनी 'आर्टेक्स एक्सपोर्ट्स' के जरिए वे ग्लोबल मार्केट में सक्रिय हैं।

