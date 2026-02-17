Bank Holidays Alert: 18 से 20 फरवरी तक यहां पर बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट में अपने शहर का नाम

Main Menu

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, जैसे चेक क्लियरेंस या केवाईसी (KYC), तो उसे आज ही निपटा लें। RBI के कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। यह छुट्टियाँ स्थानीय त्योहारों और...

Bank Holidays Alert: अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, जैसे चेक क्लियरेंस या केवाईसी (KYC), तो उसे आज ही निपटा लें। RBI के कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। यह छुट्टियाँ स्थानीय त्योहारों और महापुरुषों की जयंती के कारण दी गई हैं। आइए जानते हैं इन 3 दिनों का शेड्यूल

इन 3 दिनों का पूरा शेड्यूल:

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू

भले ही बैंकों की शाखाएं बंद रहें, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप, UPI और ATM सेवाएं 24 घंटे काम करती रहेंगी। 

 

