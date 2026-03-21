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Iran War: सूरत में LPG का बड़ा संकट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप, मज़दूर घर लौटने को मजबूर

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 10:46 AM

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भारत का बड़ा टेक्सटाइल हब, सूरत इस समय कुकिंग गैस (LPG) की भारी कमी के कारण अफ़रा-तफ़री की हालत में है।

नेशनल डेस्क: भारत का बड़ा टेक्सटाइल हब, सूरत इस समय कुकिंग गैस (LPG) की भारी कमी के कारण अफ़रा-तफ़री की हालत में है। ईरान में चल रहे युद्ध के कारण गैस सप्लाई में रुकावट ने यहाँ के इंडस्ट्रियल पहियों को रोक दिया है।

मजदूरों के सामने बड़ी चुनौती
पिछले कई दिनों से कुकिंग गैस न मिलने के कारण मज़दूरों को खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, कई दिनों तक बिना गैस के रहने के बाद अब बड़ी संख्या में मज़दूर अपने घरों को लौट रहे हैं।

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इंडस्ट्रीज़ पर असर और सरकारी कदम
गैस की इस कमी के कारण यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद होने की कगार पर पहुँच गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने इमरजेंसी उपाय लागू किए हैं। अधिकारी अब इंडस्ट्रीज़ के बजाय घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके।

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