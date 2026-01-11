PM Kisan: किसानों के लिए बड़ी खबर! 22वीं किस्त से पहले OTP से करें eKYC, वरना नहीं मिलेगा पैसा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 22वीं किस्त फरवरी 2026 का लाभ पाने के लिए किसानों को e-KYC कराना अनिवार्य है। जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वे OTP के जरिए घर बैठे आसानी से e-KYC पूरी कर सकते हैं।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 22वीं किस्त फरवरी 2026 का लाभ पाने के लिए किसानों को e-KYC कराना अनिवार्य है। जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वे OTP के जरिए घर बैठे आसानी से e-KYC पूरी कर सकते हैं।



OTP के जरिए e-KYC करने का पूरा तरीका

किसान नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:



आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में https://pmkisan.gov.in/ खोलें।



e-KYC विकल्प चुनें

होमपेज पर ‘Farmers Corner’ सेक्शन में मौजूद ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें।



आधार नंबर दर्ज करें

अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरें और ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।



आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें

मोबाइल नंबर दर्ज कर ‘Get Mobile OTP’ पर क्लिक करें।



पहला OTP दर्ज करें

मोबाइल पर आए 4 अंकों के OTP को दर्ज कर ‘Submit OTP’ पर क्लिक करें।



आधार OTP प्राप्त करें

इसके बाद ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें। अब 6 अंकों का आधार OTP मिलेगा।



फाइनल सबमिट करें