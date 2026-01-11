PM Kisan: किसानों के लिए बड़ी खबर! 22वीं किस्त से पहले OTP से करें eKYC, वरना नहीं मिलेगा पैसा

Main Menu

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 22वीं किस्त फरवरी 2026 का लाभ पाने के लिए किसानों को e-KYC कराना अनिवार्य है। जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वे OTP के जरिए घर बैठे आसानी से e-KYC पूरी कर सकते हैं।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 22वीं किस्त फरवरी 2026 का लाभ पाने के लिए किसानों को e-KYC कराना अनिवार्य है। जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, वे OTP के जरिए घर बैठे आसानी से e-KYC पूरी कर सकते हैं।

OTP के जरिए e-KYC करने का पूरा तरीका
किसान नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में https://pmkisan.gov.in/ खोलें।

e-KYC विकल्प चुनें
होमपेज पर ‘Farmers Corner’ सेक्शन में मौजूद ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें।

आधार नंबर दर्ज करें
अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरें और ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।

आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें
मोबाइल नंबर दर्ज कर ‘Get Mobile OTP’ पर क्लिक करें।

पहला OTP दर्ज करें
मोबाइल पर आए 4 अंकों के OTP को दर्ज कर ‘Submit OTP’ पर क्लिक करें।

आधार OTP प्राप्त करें
इसके बाद ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें। अब 6 अंकों का आधार OTP मिलेगा।

फाइनल सबमिट करें

  • 6 अंकों का OTP दर्ज कर ‘Submit For Auth’ पर क्लिक करें।
  • सभी स्टेप्स सही तरीके से पूरे होने पर स्क्रीन पर “e-KYC is Successfully Submitted” का संदेश दिखाई देगा।
  • OTP नहीं आ रहा हो तो क्या करें
  • सर्वर पर अधिक लोड होने की स्थिति में OTP में देरी हो सकती है
  • किसान सुबह जल्दी या देर रात दोबारा प्रयास करें

    मोबाइल लिंक नहीं है तो ये हैं विकल्प
    फेस ऑथेंटिकेशन से e-KYC जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, वे PM-Kisan Mobile App डाउनलोड कर Face Authentication (चेहरा दिखाकर) e-KYC पूरी कर सकते हैं।

    ऑफलाइन e-KYC का तरीका
    अगर ऑनलाइन प्रक्रिया संभव नहीं है, तो किसान नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) के जरिए e-KYC करवा सकते हैं। इसके लिए 15 से 25 रुपये तक की मामूली फीस ली जा सकती है।

    अगली किस्तों के लिए Farmer ID भी जरूरी
    जनवरी 2026 में हुए अपडेट के अनुसार, अब PM-Kisan की आगामी किस्तों के लिए e-KYC के साथ Farmer ID होना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते Farmer ID भी जरूर बनवा लें, ताकि भविष्य में किसी किस्त में रुकावट न आए।
     

