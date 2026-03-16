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PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! जानें कब क्रेडिट होगा ब्याज का पैसा और कैसे चेक करें अपना बैलेंस

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 03:41 PM

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नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी PF उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। हर साल कर्मचारी इस बात का इंतजार करते हैं कि उनके PF खाते में ब्याज कब जमा होगा और उन्हें कितना फायदा मिलेगा।

नेशनल डेस्क: नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी PF उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। हर साल कर्मचारी इस बात का इंतजार करते हैं कि उनके PF खाते में ब्याज कब जमा होगा और उन्हें कितना फायदा मिलेगा। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। इसके बाद कर्मचारियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि यह ब्याज उनके खाते में कब तक पहुंचेगा और इसकी गणना किस तरह की जाती है।

ब्याज खाते में आने की प्रक्रिया
PF खाते में ब्याज किसी निश्चित तारीख पर नहीं आता, बल्कि इसके लिए एक तय प्रक्रिया पूरी की जाती है। सबसे पहले EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर तय करता है। इसके बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही EPFO सभी कर्मचारियों के PF खातों में ब्याज की राशि ट्रांसफर करता है। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर देखा जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। कई बार अंतिम मंजूरी और ब्याज क्रेडिट होने की प्रक्रिया जुलाई या अगस्त तक भी चलती रहती है। इसके अलावा सभी खातों में ब्याज एक साथ नहीं आता, बल्कि अलग-अलग समय पर अपडेट होता है।

EPF ब्याज की गणना कैसे की जाती है
EPF स्कीम के नियमों के अनुसार ब्याज की गणना खाते के मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है। यानी पूरे साल के दौरान खाते में मौजूद रकम और उसमें हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए ब्याज तय किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष के अंत में खाते में जो कुल बैलेंस होता है, उस पर पूरे 12 महीनों का ब्याज दिया जाता है। हालांकि अगर कर्मचारी ने साल के बीच में कुछ पैसा निकाल लिया है, तो उस निकाली गई राशि को घटाकर ही ब्याज की गणना की जाती है।

अगर किसी कर्मचारी ने साल के दौरान PF से पैसा निकाला है, तो उस रकम पर ब्याज केवल निकासी से पहले वाले महीने तक ही मिलता है। इसके बाद उस राशि पर ब्याज नहीं जोड़ा जाता। अगर साल के दौरान कर्मचारी के खाते में नई रकम जमा होती है, जैसे कि सैलरी से PF का योगदान, तो उस राशि पर ब्याज अगले महीने की पहली तारीख से लेकर वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च तक दिया जाता है।

ब्याज की राशि को राउंड ऑफ किया जाता है
जब पूरे साल का ब्याज जोड़ा जाता है, तो अंतिम राशि को नजदीकी पूरे रुपये में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद यह रकम कर्मचारी के PF खाते में जोड़ दी जाती है।

कर्मचारियों के लिए क्यों फायदेमंद है EPF
EPF पर मिलने वाला ब्याज आम बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प भी है, क्योंकि यह सरकारी निगरानी में चलता है। इसी वजह से नौकरीपेशा लोगों के लिए PF लंबे समय की बचत और रिटायरमेंट फंड तैयार करने का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है।
 

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