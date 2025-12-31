Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | भाजपा ने ममता बनर्जी पर अमित शाह को ‘धमकी' देने का आरोप लगाया

भाजपा ने ममता बनर्जी पर अमित शाह को ‘धमकी' देने का आरोप लगाया

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 04:54 PM

bjp accuses mamata banerjee of threatening amit shah

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन पर राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का बुधवार को आरोप लगाया और दावा किया कि वह ‘तानाशाही' कर रही हैं।

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन पर राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का बुधवार को आरोप लगाया और दावा किया कि वह ‘तानाशाही' कर रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बांकुड़ा जिले में एक जनसभा के दौरान कहा कि शाह कोलकाता के जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहां से बाहर वह उनकी ‘‘मर्जी'' से ही निकल पाए हैं।

ये भी पढ़ें- Nimesulide Ban: सरकार ने लोकप्रिय पेन किलर 'Nimesulide' की 100mg से ज्यादा डोज़ पर लगाया बैन, स्वास्थ्य के लिए बताया बड़ा खतरा

पात्रा ने कहा, ‘‘ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा में धमकी दी है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमने इसे देखा है। उन्होंने कहा कि आप (शाह) एक होटल में छिपे हुए हैं। अगर हम चाहें तो आप होटल से बाहर कदम नहीं रख सकते। ये आपकी खुशकिस्मती है कि हमने आपको होटल से बाहर आने की इजाजत दी।'' उन्होंने दावा किया कि यह केवल केंद्रीय गृह मंत्री के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए भी खतरे जैसा है।

ये भी पढ़ें- Zomato Swiggy strike: अब नहीं रुकेगी New Year Party! Zomato और Swiggy ने राइडर्स को दिया अब तक का सबसे बड़ा ऑफर

और ये भी पढ़े

पात्रा ने आरोप लगाया, ‘‘यह हिटलरशाही और तानाशाही है।'' पुरी से सांसद पात्रा ने कहा, ‘‘बंगाल में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। पिछले चुनावों के दौरान हमारे पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था।'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करीब 300 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, जबकि 3,000 अन्य लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। पात्रा ने कहा, ‘‘बंगाल में लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह उस राज्य में हो रहा है, जिसने कभी देश का नेतृत्व किया था। ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है।'' 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!