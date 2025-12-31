भाजपा ने ममता बनर्जी पर अमित शाह को ‘धमकी' देने का आरोप लगाया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन पर राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का बुधवार को आरोप लगाया और दावा किया कि वह ‘तानाशाही' कर रही हैं।

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन पर राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का बुधवार को आरोप लगाया और दावा किया कि वह ‘तानाशाही' कर रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बांकुड़ा जिले में एक जनसभा के दौरान कहा कि शाह कोलकाता के जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहां से बाहर वह उनकी ‘‘मर्जी'' से ही निकल पाए हैं।

ये भी पढ़ें- Nimesulide Ban: सरकार ने लोकप्रिय पेन किलर 'Nimesulide' की 100mg से ज्यादा डोज़ पर लगाया बैन, स्वास्थ्य के लिए बताया बड़ा खतरा

पात्रा ने कहा, ‘‘ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा में धमकी दी है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमने इसे देखा है। उन्होंने कहा कि आप (शाह) एक होटल में छिपे हुए हैं। अगर हम चाहें तो आप होटल से बाहर कदम नहीं रख सकते। ये आपकी खुशकिस्मती है कि हमने आपको होटल से बाहर आने की इजाजत दी।'' उन्होंने दावा किया कि यह केवल केंद्रीय गृह मंत्री के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता के लिए भी खतरे जैसा है।

ये भी पढ़ें- Zomato Swiggy strike: अब नहीं रुकेगी New Year Party! Zomato और Swiggy ने राइडर्स को दिया अब तक का सबसे बड़ा ऑफर

पात्रा ने आरोप लगाया, ‘‘यह हिटलरशाही और तानाशाही है।'' पुरी से सांसद पात्रा ने कहा, ‘‘बंगाल में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। पिछले चुनावों के दौरान हमारे पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था।'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करीब 300 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, जबकि 3,000 अन्य लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। पात्रा ने कहा, ‘‘बंगाल में लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह उस राज्य में हो रहा है, जिसने कभी देश का नेतृत्व किया था। ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है।''