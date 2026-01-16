BMC Election Results: मुंबई में भाजपा 25 और उद्धव गुट 23 सीटों पर आगे, ठाकरे गुट से मिल रही कड़ी टक्कर

Edited By Radhika, Updated: 16 Jan, 2026 11:22 AM

BMC Election Results: महाराष्ट्र के बहुप्रतीक्षित municipal elections की मतगणना शुक्रवार को शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों के अनुसार, देश की सबसे अमीर नगर पालिका बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शुरुआती बढ़त बना ली है। लगभग 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इन चुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।

मुंबई के शुरुआती रुझान

मुंबई के BMC वार्डों में अब तक के रुझान इस प्रकार हैं:

भाजपा गठबंधन: कुल 34 सीटों पर बढ़त। (भाजपा: 25, एकनाथ शिंदे गुट: 09)

ठाकरे खेमा: उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) 23 सीटों पर और राज ठाकरे की मनसे (MNS) 3 सीटों पर आगे है। दोनों की संयुक्त बढ़त 26 सीटों पर है।

अन्य: कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

प्रतिष्ठा की लड़ाई

₹74,400 करोड़ से अधिक के वार्षिक बजट वाली BMC पर नियंत्रण पाना सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। 227 सीटों के लिए कुल 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां ठाकरे गुट को मराठा और मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत रहने का भरोसा है।

महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों का हाल

मुंबई के अलावा पुणे में भी मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों अजित पवार और शरद पवार ने एक साथ चुनाव लड़कर सभी को चौंका दिया है। पूरे महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के 893 वार्डों की 2,869 सीटों पर मतगणना जारी है, जो राज्य की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगी।