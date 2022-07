बूस्टर डोज अब 9 की जगह 6 महीने बाद ही लगवा सकेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला

नेशनल डेस्क: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाने के नियम बदल दिए हैं। लोग अब बूस्टर डोज 9 की जगह 6 महीने बाद ही लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने आज इस बाबत सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अब कोरोना का बूस्टर डोज 9 महीने की बजाए 6 महीने में ही लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी दी है।



